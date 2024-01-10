“تطبيق” لعلاج “طنين الأذن”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهر تطبيق إلكتروني مبتكر نتائج واعدة في الحد من التأثيرات المنهكة لطنين الأذن في غضون أسابيع، وفقًا لبحث جديد أجراه فريق من الباحثين بجامعات أسترالية وفرنسية وبلجيكية ونيوزيلندية.

ويستخدم التطبيق الذي يحمل اسم “MindEar”، العلاج السلوكي المعرفي، والعلاج الصوتي، واليقظة الذهنية، وتمارين الاسترخاء لمساعدة المستخدمين على “ضبط” تأثيرات طنين الأذن عقليًا، الأمر الذي يجنبهم تكاليف العلاج الباهظة.

ويهدف، وفقاً لدورية “Frontiers” العلمية، إلى تدريب الدماغ على تجاهل تأثيرات طنين الأذن؛ فهو يجمع بين العلاج الصوتي وتدريب الذكاء الاصطناعي وعلاج الدماغ، كما أنه متاح للهواتف الذكية، ويتضمن خيارات للتشاور مع خبراء الطنين.

وينجم الطنين، الذي يتميز عادةً بسماع رنين داخلي بالأذن، عن التعرض لضوضاء عالية وفقدان السمع، وهو أكثر شيوعًا عند كبار السن، على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر على أي فئة عمرية، ويؤدي في بعض الأحيان إلى القلق والاكتئاب.