شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عندما تشرب الحليب كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا للدراسات، فإن الاستهلاك المنتظم للحليب يساعد في الحفاظ على صحتك حتى عندما تكون في رحلة لإنقاص الوزن، تقول الأبحاث إن هذا يرجع إلى المزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الموجود في الحليب والذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بينما تمنحك الكربوهيدرات الطاقة والبروتين يشبعك تمامًا.
يمكنك أيضًا الاعتماد على الحليب لبناء كتلة العضلات أو الحفاظ عليها حيث إن المشروب غني بالأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة أو BCAAs.
يوفر الكازين ومصل اللبن مزيجًا مثاليًا من بروتينات بناء العضلات.يقلل من خطر الإصابة بمرض السكريتشير الدراسات إلى أن شرب الحليب بانتظام يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
يقول الأطباء إن هناك الكثير من الأدلة المتضاربة عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير الحليب على صحة القلب، قالت الكثير من الدراسات إن منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب محتواها من البوتاسيوم.
وفقا لدراسات مختلفة، قد يقلل الحليب من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بينما يزيد من خطر الإصابة بأنواع أخرى، أحد الأبحاث ذكرت أن تناول كميات كبيرة من الحليب يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لأن الكالسيوم له خصائص وقائية كيميائية.ومع ذلك، قالت دراسة أخرى عكس ذلك، حيث أن ارتفاع استهلاك الحليب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب ارتفاع محتوى الكالسيوم.
ومع ذلك، هذا لا يعني بالتأكيد أن كوب الحليب اليومي الخاص بك سيصيبك بالسرطان، ومن المؤكد أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح علاقة الحليب بهذه الأنواع من الأمراض الفتاكة.
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