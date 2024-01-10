شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عندما تشرب الحليب كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد الاستهلاك المنتظم للحليب في الحفاظ على صحتك، حيث يمتلئ بالفيتامينات والكالسيوم وفقا للخبراء، يتم استهلاك الحليب بطرق عديدة منها: الجبن، والحليب المخفوق والآيس كريم والزبادي، وهو مهم لنمو الأطفال، فى هذا التقرير نتعرف على ما يحدث لجسمك إذا شربت الحليب كل يوم، بحسب موقع " times now ". فوائد شرب الحليب يوميا تحسن في صحة العظاميعتبر الحليب مصدرًا رائعًا للبروتين، كما أنه غني بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مغذيان أساسيان لصحة العظام، شرب الحليب يوميًا سيساعد على ضمان أن تصبح عظامك ومفاصلك قوية.

وفقا للدراسات، فإن الاستهلاك المنتظم للحليب يساعد في الحفاظ على صحتك حتى عندما تكون في رحلة لإنقاص الوزن، تقول الأبحاث إن هذا يرجع إلى المزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الموجود في الحليب والذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بينما تمنحك الكربوهيدرات الطاقة والبروتين يشبعك تمامًا.

يمكنك أيضًا الاعتماد على الحليب لبناء كتلة العضلات أو الحفاظ عليها حيث إن المشروب غني بالأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة أو BCAAs.

يوفر الكازين ومصل اللبن مزيجًا مثاليًا من بروتينات بناء العضلات.

كما أن استبدال استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بالحليب يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم إما منخفضة أو متوازنة. يمكن أن ينظم صحة القلب يقول الأطباء إن هناك الكثير من الأدلة المتضاربة عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير الحليب على صحة القلب، قالت الكثير من الدراسات إن منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب محتواها من البوتاسيوم.

ومع ذلك، فقد سجل العديد من الآخرين أن منتجات الألبان ترتبط أيضًا بارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ويرجع ذلك في الغالب إلى محتوى الدهون المشبعة. ما المخاطر المحتملة المرتبطة بالحليب؟ وفقا لدراسات مختلفة، قد يقلل الحليب من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بينما يزيد من خطر الإصابة بأنواع أخرى، أحد الأبحاث ذكرت أن تناول كميات كبيرة من الحليب يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لأن الكالسيوم له خصائص وقائية كيميائية.ومع ذلك، قالت دراسة أخرى عكس ذلك، حيث أن ارتفاع استهلاك الحليب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب ارتفاع محتوى الكالسيوم.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكريتشير الدراسات إلى أن شرب الحليب بانتظام يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، هذا لا يعني بالتأكيد أن كوب الحليب اليومي الخاص بك سيصيبك بالسرطان، ومن المؤكد أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح علاقة الحليب بهذه الأنواع من الأمراض الفتاكة.