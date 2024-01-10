فوائد الجريش السعودي للرجيم وطرق تحضيره

بيروت - نادين محمد - من أصعب المشكلات التي تواجه المرأة عند اتباعها لنظام غذائي معين بهدف إنقاص الوزن، هو شعورها بالجوع الشديد خاصة وان كان النظام يحتوي على كميات قليلة من الطعام، ولحل هذه المشكلة يمكنكِ الاعتماد على الجريش أو البرغل لأنه غني بالألياف الغذائية التي تساعد الجسم على البقاء لفترة أطول من دون الشعور بالجوع.

والجريش عبارة عن مجروش نبات القمح، وهو من الأكلات التي تتميز بها المملكة العربية السعودية، حيث يعد من الأطباق الرئيسية على المائدة، وأثبتت الدراسات أن الجريش مناسب لإنقاص الوزن، نظراً لأنه يحتوي على القمح الكامل واحتوائه على العديد من الخصائص الغذائية الجيدة التي يحتاجها الجسم، ويتكون الجريش من الدهون والدهون المشبعة، السكريات، الكربوهيدرات، البروتينات، الألياف الغذائية، المعادن كالحديد، الزنك، والمنغنيز، والفسفور، والكالسيوم، والسيلينيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم. الفيتامينات؛ كفيتامين أ، وفيتامين د، وفيتامين هـ، والثيامين، والنياسين، وحمض الفوليك.

فوائد الجريش لإنقاص الوزن

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يعد مصدر غني بالألياف الغذائية، والبروتين، والعديد من الفيتامينات والمعادن.

يقلل من خطر زيادة الوزن.

منخفض السعرات الحرارية لذلك يساهم في خفض استهلاك السعرات اليومية.

يحتوي الجريش على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.

يقوم بتنظيم عمليات التمثيل الغذائي والأيض في الجسم.

يخلص الجسم من مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك، والغازات، والانتفاخ.

يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول ومنع الأكل الزائد.

يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

يساعد على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

التقليل من كمية الطعام المتناول وبالتالي نقص الوزن.

طرق إعداد أطباق من الجريش لانقاص الوزن

الجريش بالدجاج

المقادير

صدر دجاج مقطع .

2 كوب من الجريش .

ملح .

3 أكواب من الزبادى.

كمية من الماء.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

فلفل حار.

فلفل أسود مطحون .

كمون.

القليل من الزبدة .

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طريقة التحضير:

نضع قدرا على النار وبه الزبدة وتترك حتى يتم الذوبان، ويتم إضافة البصلة المفرومة مع التقليب باستمرار.

يتم إضافة الدجاج والجريش مع التقليب لمدة 5 دقائق ويصب عليها الماء.

تترك المكونات على النار لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات.

نضع الزبادي والكمون، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والفلفل الحار وتقلب جميع المكونات معا.

يغطى القدر ويترك مرة أخرى لمدة ربع ساعة تقريبا حتى يتماسك قوام المكونات.

يغرف الجريش السعودي في طبق التقديم، ويقدم بالهناء والشفاء.

سلطة الجريش

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المقادير

2 كوب جريش خشن

1 ملعقة صغيرة ملح

2 قطعة ورق غار

1 حبة كبيرة بصل مفروم ناعم

1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة دبس رومان

1 كوب زيت زيتون

2 عود بصل اخضر مفروم

3 فص ثوم مهروس



طريقة التحضير:

ينقع الجريش في ماء ساخن لحوالي 15 دقيقة حتى يتشرب الماء.

تخلط كل مكونات السلطة مع بعضها وتقدم.

تبولة الجريش للرجيم

المقادير

كوب من الجريش الخشن2 كوب من الماء المغلي

3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة من الثوم

كوب من الطماطم

نصف كوب من أوراق الكزبرة

2 ملعقة كبيرة من النعناع الطازج

ملعقة كبيرة زنجبيل طازج

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

تقدم هذه المقادير حوالي 5 حصص من سلطة الجريش.

يحتوي كل منها على 147 سعر حراري فقط.

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الجريش بالطماطم

المقادير

كوب من الجريش الخشن.

كوبان من الماء المغلي.

حبة من البصل المفروم ناعم.

حبة من الطماطم المفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الرمان.

طريقة التحضير:

نضع الزيت والزبدة في طنجرة على نار متوسطة.

نضيف البصل ونقلب ليذبل.

نضيف البندورة ونقلب دقيقتين ونرشها بالملح.

نضيف الجريش ونقلب ونرش الملح والفلفل الأسود.

نضيف الماء أو المرق الساخن ونتركها لتغلي ثم نخفض الحرارة ونغطيها 3/4 تغطية ونتركها لتتشرب الماء.

تزين بالرمان.

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