شكرا لقرائتكم خبر عن مش مجرد شكل رياضى.. فوائد العضلات لصحة الجسم والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العضلات ليست مجرد شكل وقوام صحى رياضى تتباهى به في الصالات الرياضية، ولكن العضلات لها فوائد عديدة للصحة والجسم، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع menshealth المعنى بصحة الرجال، حيث أوضح أن للعضلات فوائد عديدة، وأن العضلات الصحية المبنية بشكل سليم وصحى ومن خلال برنامج تدريبى سليم، تكونت لكى تساعد مفاصل الجسم كافة، فهى تساعد على زيادة قدرة المفاصل على حمل الوزن وتحمله، فضلا عن أنها تعزز صحة الركبتين، والوركين، وقدرتهما على تحمل وزن الجسم وزيادة مقاومته.

تابع التقرير أن العضلات تزيد من قدرة الجسم على تحمل الجهد، كما أن لها فائدة عظيمة وهى أنها تجنبك الكسور والشروخ، وتساعد على زيادة التئامها بسرعة أكبر إذا ما حدثت، فهى تزيد من قوة الجسم وسرعة التئامه وتعافيه، كذلك تساعد العضلات على تعزيز مستويات الدم في الجسم، كما تقلل من فرص ارتفاع سكر الدم وبالتالي تحد من فرص الإصابة بأمراض القلب والاعصاب والدماغ.

وأشار التقرير إلى أن العضلات تعزز من القدرة على التحميل الزائد على الجسم، فيمكن للشخص تحمل الثقل والمجهود، بعيدا عن ان العضلات تجعل شكل جسمك أفضل، ويتسم بمظهر رياضى جذاب، إلا أن العضلات تجعل مقاومة الجسم وتأقلمه مع درجات الحرارة وتغيراتها عالية، لذا يمكن للعضلات أن تكون مفيدة، فابدأ ببرنامج رياضى من الآن .