صحة ورشاقة

هيئة الدواء تكشف طرق الاستعمال الصحيح لقطرات الأذن

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء عن آليات استخدام قطرات الأذن​ بطريقة صحيحة، حيث تمثل هذة الطرق فى النقاط التالية:


- تدفئة القطرات عن طريق إنك تمسكها بإيدك لبضع دقائق؛ فإذا كانت شديدة البرودة؛ ممكن تحس بالدوار، أو تسببلك الغثيان.​​​

- رج الزجاجة برفق.​​​

- استلقِ أو قم بإمالة رأسك إلى جانب واحد.​​​

- لا تلمس طرف الزجاجة بأذنك لمنع انتشار العدوى​​​

- بالنسبة للبالغين؛ اسحب الجزء العلوي من الأذن بلطف لأعلى وإلى الخلف، أما بالنسبة للأطفال؛ اسحب الجزء السفلي من الأذن برفق لأسفل وإلى الخلف.​​​

- ضع عدد نقاط القطرات التي حددها الطبيب​​​

- اسحب شحمة الأذن برفق لأعلى ولأسفل، وحافظ على إمالة رأسك لمدة 2-5 دقائق؛ حتى تنتشر القطرات في الأذن.​​​

-غلق الزجاجة وتخزنها حسب توجيهات الملصق، أو توجيهات الصيدلي.​​​
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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