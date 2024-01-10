شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق الاستعمال الصحيح لقطرات الأذن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء عن آليات استخدام قطرات الأذن بطريقة صحيحة، حيث تمثل هذة الطرق فى النقاط التالية:
- تدفئة القطرات عن طريق إنك تمسكها بإيدك لبضع دقائق؛ فإذا كانت شديدة البرودة؛ ممكن تحس بالدوار، أو تسببلك الغثيان.
- رج الزجاجة برفق.
- استلقِ أو قم بإمالة رأسك إلى جانب واحد.
- لا تلمس طرف الزجاجة بأذنك لمنع انتشار العدوى
- بالنسبة للبالغين؛ اسحب الجزء العلوي من الأذن بلطف لأعلى وإلى الخلف، أما بالنسبة للأطفال؛ اسحب الجزء السفلي من الأذن برفق لأسفل وإلى الخلف.
- ضع عدد نقاط القطرات التي حددها الطبيب
- اسحب شحمة الأذن برفق لأعلى ولأسفل، وحافظ على إمالة رأسك لمدة 2-5 دقائق؛ حتى تنتشر القطرات في الأذن.
-غلق الزجاجة وتخزنها حسب توجيهات الملصق، أو توجيهات الصيدلي.
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