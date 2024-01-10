شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصولون للقاح أنفي لفيروس كورونا يوفر حماية أفضل وأطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتشف فريق من العلماء، بقيادة كلية الطب بجامعة ديوك Duke، لقاحا عن طريق الأنف يوفر مناعة محسنة وأطول أمدًا ضد فيروسات كورونا، مقارنة بما يتم إعطاؤه على شكل حقن، وذلك من خلال تحفيز الاستجابة المناعية مباشرة عند نقطة الدخول، حيث عزز اللقاح المرشح عن طريق الأنف الذاكرة المناعية طويلة المدى للفيروس، وهو ما يمكن أن يترجم إلى انخفاض الحاجة إلى جرعات معززة، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

وهناك أدلة متزايدة على أن اللقاحات التي تؤخذ عن طريق الأنف توفر حماية أكبر على الأسطح المخاطية، مما يجعل هذا طريقًا للتطعيم يمكن أن يقلل من العدوى الاختراقية وانتقال الفيروس لاحقًا.

وللتعمق في هذا الأمر، قام فريق البحث، الذي يضم متعاونين من الجامعتين الأم لجامعة ديوك-جامعة سنغافورة الوطنية - جامعة ديوك وجامعة سنغافورة الوطنية - من بين جامعات أخرى، بمقارنة الاستجابات المناعية من إعطاء اللقاح عن طريق الأنف وتحت الجلد، وكذلك المناعة من اللقاح، اللقاح مع أو بدون استخدام المواد المساعدة – وهي مواد تضاف إلى اللقاحات لتعزيز الاستجابة المناعية للجسم .

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة eBioMedicine ، أن إعطاء اللقاح المرشح عن طريق الأنف عزز استجابة الأجسام المضادة المخاطية، كما هو متوقع، بالإضافة إلى ذلك، والأهم من ذلك، أنه عزز الحماية المناعية المخاطية والجهازية طويلة الأمد من خلال الحث التفضيلي للخلايا التائية المقيمة في مجرى الهواء وخلايا الذاكرة التائية المركزية.

وأوضح البروفيسور المشارك أشلي سانت جون، من برنامج الأمراض المعدية الناشئة في جامعة ديوك-جامعة سنغافورة الوطنية: "تظهر بياناتنا أنه بالمقارنة مع التطعيم تحت الجلد، فإن الطريق عن طريق الأنف أدى إلى تحسين استجابة بعض الخلايا المناعية، المعروفة باسم الخلايا التائية، مما قلل من شدة المرض، ليس هذا فحسب، بل أدى أيضًا إلى ظهور عدد أكبر من خلايا الذاكرة المركزية التائية مقارنة بالتطعيم تحت الجلد، مما قد يؤدي إلى حماية طويلة الأمد."

تلعب خلايا الذاكرة المركزية T دورًا حيويًا في حماية الجسم عند التعرض مرة أخرى للفيروس، إنها تعزز ذاكرة الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى استجابات مناعية وقائية طويلة الأمد، تشير هذه القدرة على الاحتفاظ بهذه الذاكرة طويلة المدى للفيروس إلى حاجة أقل لتحدي مسببات الأمراض لتحقيق نفس المستوى من الحماية ضد الفيروس، مما قد يترجم إلى عدد أقل من التعزيزات.

ووجد فريق البحث أيضًا أن استخدام المواد المساعدة في اللقاح لتعزيز الاستجابة المناعية أثر على خصائص الخلايا التائية، بالإضافة إلى تنشيطها وإنتاج السيتوكينات - وهي بروتينات صغيرة تنظم التواصل بين الخلايا وتتحكم في الالتهاب - مع مواد مساعدة مختلفة تؤدي إلى تأثيرات مختلفة.

ومن النتائج الملحوظة الأخرى التي توصلت إليها الدراسة أن نوعًا من الأجسام المضادة، يسمى IgG، الذي ينتشر على نطاق واسع في مجرى الدم، يكون أكثر فعالية في تحييد متغيرات الفيروس، بما في ذلك تلك الناشئة حديثًا، عند تحفيزه من خلال طريق اللقاح الأنفي، توفر هذه الاكتشافات أدلة علمية مهمة على أن الاستجابات المناعية المحسنة من كل من الخلايا التائية والأجسام المضادة IgG تساهم في حماية أكبر وطويلة الأمد للقاحات الأنفية من كورونا.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، إنه على الرغم من أن المرحلة الحادة من الوباء قد تكون وراءنا، فإن ظهور سلالات جديدة، بما في ذلك متغير JN.1، والذى أدت إلى زيادة في حالات دخول المستشفيات، يوضح أن لدينا مساحة في ترسانتنا من اللقاحات والعلاجات لأدوات أفضل.

قال البروفيسور باتريك تان، نائب العميد الأول للأبحاث في جامعة ديو "تظهر هذه الدراسة أن التطعيم المخاطي يبشر بتحسين فعالية لقاح كورونا مع احتمال وجود عدد أقل من المعززات اللازمة، تم تقديم براءة اختراع لهذا الاكتشاف، والذي يغطي اختراع تركيبة اللقاح المعدة للتوصيل المخاطي، مما يمهد الطريق لشراكة صناعية لتطوير لقاحات مخاطية" عن طريق الانف" ضد كورونا ومسببات الأمراض الأخرى التي تستهدف أيضًا الأسطح المخاطية.