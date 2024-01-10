شكرا لقرائتكم خبر عن عصير البنجر بالكركم يخلص الجسم من السموم.. اعرف أفضل وقت لتناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في التخلص والقضاء علي السموم المتراكمة داخل جسمك، فإن عصير البنجر بالكركم، يساعدك فى ذلك ويحميك من العديد من الأمراض، والسبب خصائصه الغذائية وفقا لموقع healthshots.

أوضح التقرير، أن عصير عصير البنجر وبالكركم مفيد لحماية الكبد من تراكم السموم داخله، وينصح بتناوله هذا المشروب في الصباح مع وجبة الإفطار، وذلك للحصول على فوائده العديدة.

البنجر غني بالنترات والبيتالين التي تدعم إزالة السموم عن طريق المساعدة في وظائف الكبد وتدفق الدم، و يمكن أن تتحول النترات إلى أكسيد النيتريك الذي قد يحسن وظيفة الأوعية الدموية وإزالة النفايات، أما الكركم فهو يحتوي على الكركمين وهو مركب قوي مضاد للالتهابات، وقد يحمي الكبد من التلف ويساعد في عمليات إزالة السموم.



وقدم التقرير، أبرز الفوائد الصحية لتناول عصير البنجر بالكركم، ومنها: ​- تعزيز مضادات الأكسدةكل من البنجر والكركم غنيان بمضادات الأكسدة التي يحتاجها جسمنا. فهما يساعدان على حماية الخلايا من التلف والالتهابات. -الحصول علي الطاقة يعزز أكسيد النيتريك الموجود في البنجر توصيل الأكسجين إلى العضلات، لذلك، فإنه قد يحسن طاقتك وقدرتك على التحمل. - تأثير مضاد للالتهاباتالكركمين الموجود في الكركم هو مركب قوي مضاد للالتهابات، وهو مفيد لإدارة الالتهابات المزمنة المرتبطة بحالات مختلفة مثل التهاب المفاصل وألم العضلات. - مساعد للجهاز الهضمييعتبر البنجر مصدراً جيداً للألياف، لذا فهو يعزز صحة الأمعاء والهضم، و أيضًا، قد يساعد الكركمين الموجود في الكركم على تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم. -الحفاظ على صحة الجلدتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر والكركم على محاربة الجذور الحرة، و قد تساعد في تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.