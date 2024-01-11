شكرا لقرائتكم خبر عن ألم المفاصل فى الشتاء.. نصائح صحية فعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يزداد الألم مع فصل الشتاء؟ سؤال قد يطرح نفسه عند دخول الطقس البارد، حيث يواجه العديد من الأشخاص مستويات غير متوقعة للألم خاصة في المفاصل التي تحمل الوزن، مثل الوركين والركبتين والكاحلين.

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فإنه بالنسبة لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام خلال الأشهر الباردة، فإن تجربة الألم الشديد في الأطراف السفلية أمر شائع، خاصة بالنسبة للعدائين، فالطقس البارد يسبب ضغطًا إضافيًا على المفاصل التي تحمل الوزن، مما قد يؤدي إلى عدم الشعور بالراحة.

في حين أن فهم تعقيدات الألم الناجم عن الشتاء أمر بالغ الأهمية، فإن إيجاد استراتيجيات إدارة فعالة أمر حيوي، غالبًا ما تكون للطرق التقليدية لإدارة الألم آثار جانبية، مما يدفع الطبيب إلى اكتشاف خيارات بديلة.

طرق أخرى لتخفيف الآلام في الشتاء

العلاج الحراري:

تطبيق الحرارة على المفاصل المصابة من خلال طرق، مثل الحمامات الساخنة أو الكمادات الدافئة يمكن أن يوفر الراحة عن طريق تعزيز تدفق الدم وتقليل التيبس.

العلاج الطبيعي:

يمكن أن يؤدي الانخراط في تمارين مخصصة تحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي إلى تحسين مرونة المفاصل وتقوية العضلات الداعمة، مما يخفف الألم المرتبط بالشتاء.

حافظ على نشاطك في الداخل:

اختر الأنشطة الداخلية المناسبة للمفاصل، مثل السباحة أو المشي، يساعد ذلك في الحفاظ على اللياقة العامة دون تعريض نفسك للبرد القارس.

الحفاظ على نمط حياة صحي:

يساهم الترطيب الكافي واتباع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة المضادة للالتهابات والنوم الكافي في الصحة العامة ويمكن أن يساعد في تخفيف تأثير الطقس البارد على إدراك الألم.

أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية:

يمكن أن توفر مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، راحة مؤقتة، ومع ذلك، ينبغي استخدامها تحت إشراف الطبيب.