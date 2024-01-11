شكرا لقرائتكم خبر عن يدعم صحة العظام.. تعرف على فوائد "جبن الماعز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أنواع عديد من الأجبان ومنها جبن الماعز الذي يتمتع بطعم جيد، وعناصر غذائية عديدة، فهو يحتوي على كميات أقل من اللاكتوز وغني بفيتامين د والريبوفلافين، وعادة ما تكون قليلة الدهون، وذلك وفقا لموقع healthshots. فوائد جبن الماعز؟ وجوده في نظامك الغذائي اليومي يقدم عددًا من الفوائد، ومنها: - غني بالعناصر الغذائية مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البروتينات عالية الجودة والكالسيوم والفوسفور. -يساعد على فقدان الوزن مع انخفاض نسبة السعرات الحرارية والدهون مقارنة بأنواع الأجبان الأخرى، يصبح جبن الماعز خيارًا مثاليًا للتحكم في الوزن، كما تعمل الدهون الصحية ، بما في ذلك الأحماض الدهنية متوسطة، على تعزيز الشبع، مما يجعلك ممتلئًا لفترة أطول وتساعدك على إنقاص الوزن. - يدعم صحة العظاميرجع احتوائه علي فيتامين ب الذي يدعم استقلاب الطاقة، وتساهم مستويات الكالسيوم العالية في صحة العظام القوية، كما أنه مصدر غني للسيلينيوم والمغنيسيوم والنياسين فيتامين ب ، مما يوفر 6 جرامات من البروتين المهم لصحة العظام.

هل هناك آثار جانبية لجبن الماعز؟في حين أن جبن الماعز آمن للأكل بشكل عام، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من الانتفاخ أو الانزعاج في الجهاز الهضمي، إذا تم تناوله بكميات زائدة.