توابل تقلل الرغبة في تناول السكر



بيروت - نادين محمد - الإفراط في تناول السكر يمكن أن يضر أكثر مما ينفع. يوصي الأطباء بتناول التوابل التي تحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، منا يساهم في تحسين الحالة الصحية والسيطرة على الوزن في الوقت نفسه.





لماذا نرغب في تناول السكر ؟

الحساسية الغذائية، ونوبات التوتر الطويلة، والشعور بالوحدة، وعدم التوازن في مستويات السكر في الدم، أو التقلبات في الهرمونات، كل هذه الأسباب يمكن أن تجعلنا نتوق إلى الأشياء الحلوة.

الإكثار في تناول السكر يؤدي إلى حالات صحية خطيرة مثل السمنة، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، والهرمونات غير المتوازنة، واضطراب الحالة المزاجية، والقلق، كما أن السكر يسبب الإدمان.

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ماذا يحدث عند تناول السكر؟



عندما نتناول السكر، يكون هناك ارتفاع في إفراز الناقل العصبي السيروتونين (هرمون الشعور بالسعادة) في الدماغ. إلى جانب ذلك، يمنح البيتا إندورفين (مسكنات الألم الطبيعية) شعورًا بالسعادة، ويزيد من ثقتنا لذاتنا كما يساعد أيضًا في التخلص من القلق. هذا هو السبب في الرغبة المتكررة في تناول الحلويات.

كما أن نقص المغنيسيوم في أجسامنا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبتنا التي لا تنتهي في تناول السكر. لذلك، يمكن زيادة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الشوكولاتة الداكنة والسبانخ والأفوكادو وبذور اليقطين وغيرها.

نتناول السكر يرفع في إفراز الناقل العصبي السيروتونين-المصدرfreepik

غالبًا ما تؤدي الرغبة الشديدة في تناول السكر إلى الإفراط في تناول الطعام وستؤدي بالتأكيد إلى زيادة وزنك.

توابل للحد من الرغبة الشديدة في السكر:

يالحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر أمر صعب، خاصة مع انتشار الحلويات والوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والتي تحظى بشعبية كبيرة في العال.

لكن أحد طرق تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر هي تضمين بعض التوابل في النظام الغذائي.:



القرفة



من المعروف أن القرفة تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق ضبط نشاط الأنسولين وزيادة نقل الجلوكوز إلى الخلايا.

يمكنك تناول مشروبات القرفة أو إضافتها كمذاق طيب على بعض الأصناف من الأرز واللحم.

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بذور الحلبة



تحتوي بذور الحلبة على حمض أميني يمكن أن يحفز إطلاق الأنسولين. الطريقة المثالية للإستفادة من خصائصها هي نقعها طوال الليل وتناولها في الصباح، أو طحنها إلى مسحوق وإضافتها إلى الوصفات.

الزنجبيل



الزنجبيل ينظم نسبة السكر في الدم ويقلل من الرغبة الشديدة بسبب نكهته. كما أن الزنجبيل له فوائد صحية أخرى مثل مضادات الأكسدة التي تعزز تجدد الخلايا. تناوليه كمشروب أو قومي بإضافته للحساء والأضناف الأخرى.

الزنجبيل ينظم نسبة السكر في الدم-المصدرfreepik

القرنفل



وقد أثبت القرنفل قدرته على تحسين وظيفة الأنسولين وخفض تركيز الجلوكوز في الدم. يمكن إضافته إلى أطباق الأرز أو الكاري أو حتى الشاي كما أن وضع القرنفل في الفم يحسن رائحة الفم ويعزز صحة الأسنان.

الهيل



الهيل هو أحد التوابل العطرية الشهيرة ذات النكهة المميزة وهو فعال في الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر. كما أن الهيل يستخدم لانقاص الوزن لانه يساعد في حرق الدهوت المخزنة. قومي بإضافته إلى الشاي أو الحلويات أو حتى أطباق الأرز.

تجدر الإشارة إلى أنه يجب إضافة التوابل إلى نظامك الغذائي مع الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والكثير من الفواكه والخضروات للحصول على وجبة صحية ومتوازنة.

إذا لاحظتي وجود حساسية أو رد فعل تجاه أي من هذه التوابل، استشيري أخصائي التغذية على الفور.

المصدر : eating well

