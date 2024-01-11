صحة ورشاقة

“سرطان الثدي” مرتبط بـ”التغذية”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حددت دراسة جديدة أُجريت بمعهد “Silent Spring” الأمريكي للأبحاث، أكثر من 900 مادة كيميائية في الأطعمة والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية لها صلة بسرطان الثدي.

وطوّر الباحثون، وفقاً لدورية “SWNS” الطبية، طريقة سريعة للتنبؤ بالمواد الكيميائية التي من المحتمل أن تسبب تطور المرض، مع التركيز على خصائصها المسببة للأورام والمعطلة للتوازن الهرموني في الجسم.

وبلغ إجمالي عدد المواد المسرطنة المكتشفة 921 مادة كيميائية، والتي يوجد 90% منها في المنتجات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والمبيدات الحشرية والأدوية وبيئات العمل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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