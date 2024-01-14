شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يفعله كوب من عصير الكرفس فى وزنك يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصائر الخضروات دائمًا ما تكون عصائر مفيدة وصحية، فهو مشروب يمكن أن تعتمد عليه بين الوجبات لإمدادك بخلاصة وعصارة فوائد الخضراوات المختلفة، ولأن عصائر الخضراوات لا تكون لذيذة الطعم بشدة فيمكنك إضافة بعض الفاكهة المحببة أو الليمون إليها لتعزيز نكهتها.

وفقًا لتقرير نشره موقع health shots الطبي فإن عصير الكرفس أحد أهم هذه العصائر المهمة والمشروبات المفيدة التي يمكن الإعتماد عليها في يومك، إذا تناولت مره في اليوم أو مرتين في الأسبوع يمدك بفوائد عظيمة خاصة إذا ما استبدلته بمشروبات الكافيين غير الصحية.

يعزز من فرص إنقاص الوزن خاصة اذا كنت تتبع خطة غذائية تهدف إلى إنقاصه، فهو منخفض السعرات الحرارية بشكل كبير كما أن فوائده عظيمة لمتبعى الريجيم.

يعزز من صحة الجلد ويرطبه بشدة لأنه غني بمضادات الأكسدة الصحية التي تعزز من إنتاج الكولاجين وتحسن من نضارة الخلايا والبشرة

الترطيب العالي لعصير الكرفس أو مشروبه يعزز من ترطيب الجسم بشكل عام كما أنه يحتوي على فيتامينات مختلفة تقاوم جفاف الجسم وتعزز من مناعته

مضادات التأكسد الغني بها عصير الكرفس تساعد بشدة على مقاومة التهاب الجسم ومشكلات الالتئام، لذا يمكن الإعتماد عليه كمشروب مفيد وصحي إذا ما التزمنا به

يحتوي مشروب الكرفس على فيتامينات عديدة وميعاد مختلفة فهو يحتوي على فيتامين a وفيتامين k وفيتامين سي أيضا

يعتبر عصير الكرفس مهدئ للمعدة وغني بالألياف لذا يشعرك بالشبع والإمتلاء يعزز عصير الكرفس أيضا من صحة المعدة والأمعاء ومن الوظائف الاخراجية.