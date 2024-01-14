شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التسمم الغذائي وكيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التسمم الغذائي يعد عدوى في الجهاز الهضمي، تتسبب في التعرض للألم الشديد في البطن، والغثيان، وعدم القدرة علي تناول الطعام، ووفقًا لموقع healthshots سنتعرف علي كل ما يخص هذا المرض.

أشار التقرير إلى أنه قد يؤدي تناول طعامًا من الشارع إلى آلام شديدة في البطن، وغثيان، بالإضافة إلى الحمى، والتعب والإسهال ويمكن أن يكون بسبب التسمم الغذائي، وعلى الرغم من أن التسمم الغذائي قد لا يكون مهددًا للحياة، إلا أن تقلصات المعدة والأعراض الأخرى يمكن أن تجعلك تشعر بالألم.

يمكن علاج معظم حالات التسمم الغذائي في المنزل عن طريق تناول الطعام بشكل صحيح وتجنب الأطعمة الحارة والمقلية، والأطعمة الغنية بالألياف، وغيرها من الأطعمة السريعة.

كم يومًا تستمر الإصابة بالتسمم الغذائي؟ تميل غالبية حالات التسمم الغذائي إلى الشفاء خلال أسبوع، وغالبًا دون الحاجة إلى تدخل طبي، ولكن في حالة بعض الأعراض التي تظهر علي الشخص المصاب، يجب أن الرعاية الطبية، ومن ضمن هذه الأعراض التالي:

- الأعراض المطولة

إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع أو اشتدت حدتها، فقد يشير ذلك إلى حالة كامنة أكثر خطورة تتطلب التقييم والتدخل الطبي.

- الأشخاص المعرضون للخطرالأطفال وكبار السن و الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، عليهم طلب المشورة الطبية على الفور، حتى لو كانت الأعراض تبدو خفيفة أو معتدلة. - المضاعفاتإذا كنت تعاني من مضاعفات محتملة، مثل الجفاف أو القيء المستمر أو الإسهال، أو علامات العدوى الجهازية، فمن الضروري استشارة أخصائي الرعاية الصحية على الفور.

وأوضح التقرير، أنه من خلال معالجة المخاوف على الفور وطلب التوجيه الطبي المناسب، عند الضرورة، يمكن للأفراد تخفيف المخاطر، وتسريع عملية التعافي، وضمان النتائج الصحية المثلى بعد حدوث حالة من التسمم الغذائي.



نصائح لتجنب التسمم الغذائي، ومنها: نصائح لتجنب التسمم الغذائي، ومنها: - تناول الطعام الصحي

الطبخ السليم أمر ضروري، ولذا قم بطهي طعامك بشكل صحيح إلى درجة الحرارة الموصى بها لقتل البكتيريا الضارة، حيث أن الطعام غير المطبوخ جيدا هو أحد الأسباب الرئيسية للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء .

- النظافة الشخصية

اغسل يديك وأدواتك وأسطحك بانتظام قبل وبعد الطهي.

- التعامل الآمن مع الغذاء

اغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها وتقطيعها وطهيها

- تخزين المواد الغذائية والتبريد

تأكد من استخدام التبريد المناسب والصحي للحوم النيئة أو الدواجن أو المأكولات البحرية أو البيض.