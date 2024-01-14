شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الجفاف على صحتك النفسية؟.. تقرير يوضح طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر
تعد قلة تناول السوائل ونقص نسبتها في الجسم هي السبب في الإصابة بالجفاف خلال فصل الشتاء، وعند الإصابة بالجفاف يعيق التوازن الضروري لأداء وظائفه بشكل سليم.
وقدم التقرير أبرز أعراض الإصابة بالجفاف، ومنها:
-جفاف في الفم
-تغيرات في الجلد مثل التقشر أو الاحمرار
-البول ذو اللون الداكن
-إمساك
-ارتفاع ضغط الدم.
-زيادة معدل ضربات القلب
-التعب المستمر أو الدوخة
-الغثيان أو الصداع
وأشار التقرير، إلى أن الحالات الشديدة قد تسبب اختلال توازن الجسم، وتعرضه لمشاكل في القلب والكلى.
وأكد التقرير، أن معالجة الجفاف في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال شرب السوائل، وفي الحالات الشديدة، السوائل عن طريق الوريد.
وتشمل التدابير الوقائية الحفاظ على كمية كافية من المياه وتعديلها بناءً على مستويات النشاط والظروف البيئية.
قد يؤدي الجفاف أيضًا إلى التعب وانخفاض الأداء المعرفي العام.
وحث التقرير علي ضرورة تناول كميات وفيرة من السوائل، وذلك عن طريق من 2 إلي 3 لتر ماء يوميا.
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