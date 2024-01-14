شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الجفاف على صحتك النفسية؟.. تقرير يوضح طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يؤثر الجفاف على جسمك فقط، بل على صحتك العقلية والنفسية أيضًا، ويعد هذا من الآثار السلبية للجفاف على الجسم، وفقًا لما نشر عبر موقع healthshots.

تعد قلة تناول السوائل ونقص نسبتها في الجسم هي السبب في الإصابة بالجفاف خلال فصل الشتاء، وعند الإصابة بالجفاف يعيق التوازن الضروري لأداء وظائفه بشكل سليم.

وقدم التقرير أبرز أعراض الإصابة بالجفاف، ومنها:

-جفاف في الفم

-تغيرات في الجلد مثل التقشر أو الاحمرار

-البول ذو اللون الداكن

-إمساك

-ارتفاع ضغط الدم.

-زيادة معدل ضربات القلب

-التعب المستمر أو الدوخة

-الغثيان أو الصداع

وأشار التقرير، إلى أن الحالات الشديدة قد تسبب اختلال توازن الجسم، وتعرضه لمشاكل في القلب والكلى.

وأكد التقرير، أن معالجة الجفاف في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال شرب السوائل، وفي الحالات الشديدة، السوائل عن طريق الوريد.

وتشمل التدابير الوقائية الحفاظ على كمية كافية من المياه وتعديلها بناءً على مستويات النشاط والظروف البيئية.

يمكن أن يؤثر الجفاف على صحتك النفسية بعدة طرق، ومنها: - الجفاف يؤدي إلى مشاعر الانفعاليمكن أن يؤثر الجفاف بشكل كبير على الحالة المزاجية من خلال التأثير على الوظائف المعرفية و العاطفية، ويزيد من العصابية والانفعال. - يمكن أن يؤدي إلى التوتر أو القلقيؤثر الجفاف على وظيفة الناقلات العصبية ويمكن أن يساهم في الشعور بالقلق والتوتر. - التعب المستمر قد يؤدي الجفاف أيضًا إلى التعب وانخفاض الأداء المعرفي العام.

وحث التقرير علي ضرورة تناول كميات وفيرة من السوائل، وذلك عن طريق من 2 إلي 3 لتر ماء يوميا.