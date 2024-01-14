شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف إصابتك بحساسية الألبان والجبنة؟.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع كثير من الناس بشرب كوب من الحليب أو القهوة باللبن أو الشاي باللبن، لكن بالنسبة للبعض قد يؤدي شرب هذا المشروب إلى مشاكل صحية غير متوقعة، مثل الإصابة بحساسية الحليب دون أن تدرك مشكلة شائعة بشكل كبير، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الإصابة بحساسية الحليب وكيفية التمييز بين عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الحليب، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

حساسية الحليب

يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي تجاه الحليب سريعًا وصامتًا، في كثير من الحالات، تبدأ الأعراض خلال دقائق من تناول الحليب أو منتجات الألبان.

يمكن أن تتراوح هذه الأعراض من خفيفة إلى حادة، مما يجعل من الضروري الانتباه إلى إشارات الجسم.

ابحث عن حساسية خلايا النحل أو الغثيان أو آلام البطن أو الإسهال أو الطفح الجلدي أو الحكة أو الوخز وتورم الشفاه أو اللسان أو الحلق.

بالنسبة للبعض، يمكن أن يتصاعد رد الفعل إلى أعراض حادة مثل ضيق الصدر، وصعوبة التنفس، وحتى الحساسية المفرطة - وهي حالة طارئة تهدد الحياة.

افهم أعراضك

فهم شدة الأعراض أمر ضروري قد يتم استبعاد التفاعلات الخفيفة أو عزوها إلى أسباب أخرى، مما يؤدي إلى تأخير التشخيص.

ومن ناحية أخرى، تتطلب الأعراض الشديدة اهتماما فوريا إذا واجهت أي علامات مقلقة بعد تناول الحليب، فمن المستحسن طلب المساعدة الطبية على الفور.

إذا كنت تشك في حساسية الحليب، فإن البحث عن التشخيص المناسب أمر بالغ الأهمية.

تتضمن عملية التشخيص مراجعة مفصلة للتاريخ الصحي، والفحص البدني، واختبارات محددة مثل اختبار وخز الجلد أو اختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة المرتبطة بالحليب.

اختبار وخز الجلد

إحدى الطرق الشائعة لتشخيص حساسية الحليب هي اختبار وخز الجلد. خلال هذا الإجراء، يتم إدخال كمية صغيرة من بروتين الحليب إلى الجلد من خلال وخز صغير.

بعد 15 دقيقة، يقوم الطبيب بالتحقق من وجود أي نتوءات مرتفعة أو علامات رد فعل تحسسي ويمكن أن يوفر هذا الاختبار السريع والبسيط نسبيًا معلومات قيمة حول استجابة جسمك لبروتينات الحليب.

فحوصات الدم

تلعب اختبارات الدم دورًا حاسمًا في تشخيص حساسية الحليب. ومن خلال قياس مستويات الأجسام المضادة للجلوبولين المناعي E (IgE)، يمكن للأطباء تحديد رد فعل الجسم تجاه بروتينات الحليب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاختبار الدم المكون أن يحدد ما إذا كانت الحساسية خاصة بالكازين أو مصل اللبن - وهما البروتينان الرئيسيان الموجودان في الحليب.

تحدي الطعام

للحصول على تشخيص نهائي، قد تتطلب بعض الحالات تحديًا غذائيًا عن طريق الفم وتحت إشراف الطبيب، يتم إعطاء كمية صغيرة من الحليب أو بروتين الحليب للمريض، ويتم مراقبة ردود أفعاله.

من المهم ملاحظة أن محاولة ذلك في المنزل أمر محفوف بالمخاطر ويجب إجراؤه فقط في بيئة طبية.

​التمييز بين حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز

من المهم أن نفهم الفرق بين حساسية الحليب وعدم تحمل اللاكتوز في حين أن كلاهما يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي، فإن حساسية الحليب تنطوي على تفاعل الجهاز المناعي مع البروتينات الموجودة في الحليب، في حين أن عدم تحمل اللاكتوز ينبع من عدم القدرة على هضم اللاكتوز، السكر الموجود في الحليب.