شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الخبز البنى فى وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التقرير المنشور عبر موقع healthshots أن الخبز البني هو خيار صحي رائع خلال وجبة الإفطار، فهو يعتبر الفائز بين أنواع الخبز لأنه مصنوع من دقيق القمح الكامل.

وأوضح التقرير الفرق الرئيسي بين الخبز البني والأبيض يكمن في نوع الدقيق المستخدم، في حين أن الخبز البني مصنوع من دقيق القمح الكامل، الذي يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية والألياف، فإن الخبز الأبيض مصنوع من الدقيق المكرر، وهذا يجعله يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة.

وقدم التقرير أبرز الفوائد الصحية للخبز البني، ومنها: - يعزز صحة الجهاز الهضمي

غني بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، ويحميك من الإصابة بالإمساك.

- يساعد على إدارة الوزنالألياف الموجودة في الخبز الأسمر تعزز الشعور بالامتلاء، وتساعد في التحكم في الوزن. - السيطرة على مستويات السكر في الدمتساعد الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز، لذا فهو مفيد لمرضى السكر أيضًا. - يوفر الطاقةيحتوي الخبز الأسمر على الكربوهيدرات التي تعتبر مصدر أساسي للطاقة للجسم، كما أنه يساعد على دعم وظائف الجسم المختلفة، وخاصة وظائف المخ. - إصلاح الأنسجةالبروتين الموجود في الخبز الأسمر ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة، بما في ذلك العضلات، كما أنه يلعب دورًا في وظيفة المناعة، وإنتاج الإنزيمات، وتخليق الهرمونات. - يساعد في تكوين الهيموجلوبينالحديد معدن مهم يمكن العثور عليه في الخبز الأسمر، وهو ضروري لتكوين الهيموجلوبين المسؤول عن حمل الأكسجين في الدم.

وأشار التقرير إلي أن تضمين هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي من خلال خبز القمح الكامل الأسمر يساهم في تحسن الصحة العامة، ويساعد على منع نقص التغذية، لكن التحكم في الكمية هو المفتاح، بشكل عام، يتضمن النظام الغذائي المتوازن مجموعة متنوعة من الأطعمة، ويجب أن يكون الخبز الأسمر جزءًا من هذا التنوع.