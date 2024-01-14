شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك إمساك.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول أدوية الملينات يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإمساك المزمن من الأعراض المزعجة التي تصيب الكثير من الأشخاص، وقد يلجأ البعض لتناول أدوية الملينات، لكن كثرة استخدام الملينات له آثار جانبية ضارة على صحتك، نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "TIMES NOW"

ماذا يحدث لجسمك عند الافراط في تناول الملينات الاعتماد على الملينات

استخدام الملينات بكثرة يؤدى إلى زيادة اعتمادية الجسم والمثانة عليها في حركة الأمعاء، وتفقد المثانة قدرتها الطبيعية لإخراج البراز.

الإسهال

التعامل المفرط مع أدوية الملينات قد يؤدي إلى الإسهال وجفاف الجسم، والجفاف هو حالة طبية طارئة تحدث نتيجة فقدان الجسم للماء والمعادن.

الإصابة بتصبغ القولون

كثرة الملينات قد تؤدي للإصابة بتصبغ القولون وهو تغير في لون الأنسجة المبطنة للقولون.

نقص العناصر الغذائية

كثرة استخدام الملينات لفترة طويلة يؤدي لنقص العناصر الغذائية في جسمك، حيث يقل الوقت الذى يحتاجه الجسم لامتصاص المغذيات من الطعام نتيجة أدوية الملينات، والماغنسيوم الموجود في أغلب أدوية الملينات قد يؤدي لنقص الحديد.

تقلصات وألم البطن

يحدث تقلصات لعضلات البطن بشكل غير منتظم وتسبب ألم البطن نتيجة الافراط في أدوية الملينات.

طرق طبيعية لعلاج الإمساك

يمكن علاج الإمساك بطرق طبيعية مثل: تناول الأطعمة التالية:

-كل الحبوب

-الأرز البني والشوفان

-الفاكهة مثل: التفاح والكمثرى والموز والتوت وكلها غنية بالألياف

-الخضروات الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الجزر والبطاطس

-البقوليات يحتوي العدس والعدس والحمص على نسبة عالية من الألياف

-المكسرات والبذور اللوز وبذور الشيا وبذور الكتان

وينصح الخبراء أيضًا بشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى مما يساعد على تقليل الجفاف.

قم أيضًا بزيادة أنشطتك البدنية اليومية مثل ممارسة التمارين الرياضية التي تحفز عضلات الأمعاء على نقل الفضلات عبر الجهاز الهضمي بشكل أكثر كفاءة.