شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح للوقاية من التهابات المسالك البولية في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالعدوى والتهابات المسالك البولية ، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots نصائح لتجنب الإصابة بها خلال فصل الشتاء.

قدم التقرير أبرز النصائح الوقائية للحماية من الإصابة بالتهاب المسالك البولية خلال فصل الشتاء، ومنها:

- حافظ على رطوبة جسمكفي الطقس البارد، نقلل من تناول الماء، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بالتهاب المسالك البولية، ولذا الحفاظ على الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية لطرد البكتيريا من الجهاز البولي، ولذا عليك تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وفكر في تناول شاي الأعشاب الدافئ لتبقى دافئًا. - التبول عند الرغبةعندما تشعر بالرغبة في التبول، استجب فورًا، إن حبس البول يسمح للبكتيريا بالتكاثر في المثانة، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية . - اختار ملابس داخلية قطنيةتعتبر الملابس الداخلية القطنية خيارًا ممتازًا للحفاظ على منطقة تناسلية جافة وصحية، وتخلق البيئات الرطبة أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا، لذا فإن اختيار الأقمشة القابلة للتنفس يساعد على منع العدوى. - المحافظة على النظافة الشخصية الاستحمام المنتظم يساعد في الحفاظ على نظافة الجسم، كما أن المسح المناسب بعد استخدام المرحاض يمنع انتشار البكتيريا. - ارتداء ملابس دافئةارتداء الملابس الدافئة وارتداء الملابس لا يبقيك مرتاحًا فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على درجة حرارة الجسم مستقرة، وهذا بدوره يدعم جهازك المناعي ويساعدك على درء الالتهابات المحتملة. - تتبع مستويات فيتامين د تقليل التعرض لأشعة الشمس يسبب نقص فيتامين د، الذي يلعب دورًا محوريًا في دعم جهاز المناعة لدينا وتقليل خطر الإصابة بالعدوى، ولذا يمكنك تناول الأطعمة الغنية به كالأسماك والحليب، والبيض. - ارتداء عدة طبقات من الملابس ارتداء الملابس خلال الأيام الباردة لا يبقيك دافئًا فحسب، بل يساعد جسمك أيضًا في الحفاظ على درجة حرارة ثابتة، التعرض المفاجئ للبرد يمكن أن يضغط على جهازك المناعي، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، من خلال ارتداء ملابس دافئة، فإنك توفر دعمًا إضافيًا لدفاعات جسمك الطبيعية. - تناول نظام غذائي متوازنالنظام الغذائي المتوازن يحافظ على صحتك العامة ومناعتك، ولذا عليك تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون في وجباتك، ويضيف الخبير توفر هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات ما يكفي من الفيتامينات والمعادن اللازمة لدعم جهازك المناعي في مكافحته للعدوى.