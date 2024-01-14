شكرا لقرائتكم خبر عن اتسلى بصحة.. أطعمة ومشروبات تحتوى على فيتامين ب 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب 12 أحد أهم الفيتامينات المهمة لدعم الجسم والجهاز العصبي، فهو فيتامين ضروري وأساسي في حياة الإنسان وتعزيز أعصاب جسمه وقوته وصلابته.

وفقًا لتقرير نشر في موقع business insider فإن الكثير من المشروبات يمكن أن تتناولها بين الوجبات دون إضافة السكر أو أي إضافات أخرى، ويمكن أن تساعدك فى الحصول على فيتامين ب 12 بكميات عالية وجيدة جدًا لاحتياجك العالي في جسمك له لتعزيز صحة الخلايا والجلد والحالة الصحية والأعصاب، ومن أبرز هذه العصائر أو المشروبات:

عصير التفاح الغني بفيتامين ب 12 والألياف الصحية الغنية الذي يعزز من الطاقة والشبع وقوة الأعصاب واليقظة.

اللبن أحد أهم المشروبات التي تحتوي على فيتامين ب ومشتملاته مثل ب 12 وب5 وغيرها من أهم المشروبات التي تعزز سلامه الأعصاب وقوته وتشعر بالطاقة والحيوية

عصير خضراوات السبانخ الذي يحتوي على فيتامين ب بنسب عالية جدا

عصير الأفوكادو ويمكن إضافة أي نوع من أنواع الفاكهة اليه وخفقه لتعزيز مذاقه الجيد وتحسين نكهته لأنه يحتوي على الكثير من نسب فيتامين ب 12

لا شك أن البنجر أيضًا أحد أهم المشروبات التي تحتوي على فيتامين ب بانواعه ويعزز من صحة الجسم وسلامة الأعصاب

الطماطم أيضًا يمكن تناولها كعصير ومشروب صحي للغاية يحتوي على نفس الفيتامين بكميات عالية.