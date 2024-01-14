شكرا لقرائتكم خبر عن البقع الداكنة على رقبتك من أعراض مرض السكر.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل سبق لك أن تساءلت عن البقع الداكنة الموجودة على رقبتك؟ أو التصبغات على بشرتك، وفقًا للخبراء، هذه البقع تعنى أنه من الممكن أن يكون لديك الكثير من الأنسولين في الدم، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه علامة على الإصابة بمقدمات مرض السكري وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم الشواك الأسود، وعادة ما تكون أول علامة على الإصابة بمرض السكري، بحسب موقع "Times now".

ووفقاً للأطباء فإن العديد من المناطق المصابة من الجلد تسبب أيضًا الحكة ولها رائحة، وتظهر بقع مصبوغة على ثنايا الجلد ومناطق أخرى من الجسم مثل:الإبطين، الفخذ، وخاصة في التجاعيد وطيات الجلد، المرفقين، الوجه، الركبتين، المفاصل، الشفاه، سرة البطن، باطن اليد، أخمص القدمين، تحت الثديين.

كيف يسبب الكثير من الأنسولين الشواك الأسود؟

يقول الأطباء أن الشواك الأسود عادة ما ينجم عن زيادة الأنسولين في مجرى الدم لذلك، عندما تأكل، تتحول الكربوهيدرات في جسمك إلى جلوكوز، وبينما يتحول جزء منها إلى طاقة، يتم تخزين الباقي.

ويسمح الأنسولين للجلوكوز بدخول الخلايا حتى تتمكن من استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.

وبحسب الأطباء فإن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن يطورون مقاومة للأنسولين مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تراكمه في مجرى الدم.

ويؤدي الأنسولين الزائد إلى تكاثر خلايا الجلد بمعدل سريع، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم المزيد من الصبغة أو الميلانين في بشرتهم.

هذه الزيادة في الميلانين تنتج بقعة من الجلد أغمق من الجلد المحيط بها.

يقول الأطباء أن الشواك الأسود ليس حالة قائمة بذاتها لمرض السكري، وبالتالي قد تشعر أيضًا بمضاعفات أخرى مثل تلف الأعصاب ومشاكل في الرؤية.

أيضًا، في مرض السكري، يتطور الشواك الأسود ببطء على مدار أشهر وسنوات، ولكن ظهور الحالة المفاجئ أو السريع يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة بالسرطان لذلك، من المهم استشارة طبيب الأمراض الجلدية لفحص البقع الجلدية بشكل أكبر إذا كانت قد تطورت.

تتضمن بعض العلامات والأعراض لهذه الحالة الجلدية ما يلي:

- بقع من الجلد البني أو الأسود

- الكثير من علامات الجلد

- حكة

- ظهور بقع جلدية ذات رائحة كريهة

ما الذي يسبب الشواك الأسود؟

ويعتقد الخبراء أنه يمكن أن يكون هناك أسباب عديدة لهذه الحالة، بما في ذلك:

-السمنة، حيث وجدت الدراسات أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة وجدوا أنه من بين أولئك الذين يزنون ضعف وزن الجسم المثالي، ظهرت على 50 % منهم على الأقل علامات الشواك الأسود.

- سبب خلقي، أي أنك ولدت بهذه الحالة.

- الوراثة، إذا كان أفراد عائلتك كذلك

- بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل أو المنشطات

- الحالات الهرمونية مثل الغدة الدرقية أو مرض أديسون

- العلاج بهرمون النمو

علامات أخرى لمرض السكري تظهر على بشرتك

تشمل بعض العلامات التحذيرية الأخرى التي تظهر على بشرتك ما يلي:

تُعرف أيضًا باسم متلازمة الساق ذات البقع الدائرية أو البيضاوية والتي غالبًا ما تظهر على السيقان ويكون لونها بنيًا أو بنيًا محمرًا.

في وقت مبكر، غالبًا ما تبدو هذه البقع متقشرة. عندما تتسطح، يمكن أن تسبب خدوشًا صغيرة في الجلد.

إذا كنت تعاني من مرض السكري - يتطور جلد صلب وسميك ومتورم، حتى عندما يتم التحكم في مرض السكري بشكل جيد، تُعرف أيضًا باسم الوذمة الصلبة السكرية، حيث يصبح جلدك سميكًا ومشدودًا ببطء على مدار أشهر أو سنوات.

يمكن أن تحدث هذه الحالة أيضًا على الكتفين أو الرقبة أو أي مكان آخر، ولكن ليس على اليدين أو القدمين أبدًا.

يمكن أن يؤدي مرض السكري، إذا لم يتم علاجه لفترة طويلة، إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب، مما يؤدي إلى تقرحات تجعل من الصعب على الجسم شفاء الجروح وهذا ينطبق بشكل خاص على القدمين.