شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر بطانة الرحم الضعيفة على فرص الحمل.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالصحة الإنجابية، يلعب الرحم دورًا مهمًا بالنسبة للنساء اللاتي يأملن فى الحمل، وتلعب سمك بطانة الرحم دورًا في نجاح عملية الحمل وانغراس البويضة بنجاح لنمو الجديد.

من جانبه أوضح الدكتور هانى فوزى استشارى النساء والتوليد جامعة عين شمس، أن ضعف بطانة الرحم قد تشكل عائق أمام عملية نجاح الحمل، لأن سمك بطانة الرحم تتحكم مدى نجاح عملية الإخصاب، وتختلف سمك بطانة الرحم طوال فترة حياة المرأة، من الطفولة إلى البلوغ، وخلال سنوات الإنجاب، وكذلك بعد انقطاع الطمث.

وأوضح استشارى النساء لـ"الخليج 365"، أن بطانة الرحم الضعيفة هي التي تصنف على أنها أقل من 7 مم، ويمكن أن تكون بسبب عدة عوامل مختلفة مثل انخفاض تدفق الدم، أو انخفاض هرمون الاستروجين، أو الأورام الليفية بالرحم، موضحا أنه في هذه الحالة قد لا تنجح عملية الحمل وعدم انتظام للدورة الشهرية، موضحا أن من ضم الأسباب التي تسبب ضعف سمك بطانة الرحم، ضعف تدفق الدم إلى الرحم، بجانب أن عمر المرأة أيضا يلعب دورا فمع التقدم في العمر، ينتج الجسم كمية أقل من هرمون الاستروجين، وهو ما يؤثر على سماكة بطانة الرحم.

وأشار الطبيب إلى أن العلاج يشمل في هذه الحالة، المناظير داخل الرحم، لإزالة أي التصاقات داخل الرحم أو إزالة أي زوائد لحمية أو أورام ليفية صغيرة، أو العلاج بالإستروجين الذى قد يساعد في تعزيز بطانة الرحم، خاصة عند النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث أو عند النساء اللاتي يعانين من انقطاع الطمث المبكر.