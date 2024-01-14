شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة طب أطفال: لا تكثرى من شرب طفلك للألبان بعد الفطام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - "اشرب اللبن".. نصيحة تقدمها الأمهات لأطفالها يوميًا، وتظل تكررها مرارًا، فكوب من الحليب يفيد الجسم والصحة بشكل كبير، فلا شك أن اللبن يحتوي على الكالسيوم المعزز لصحة العظام ومنع تهشمها وزيادة قوة الأعصاب وتعزيز الصحة العامة وصحة الأمعاء.
تابعت الدكتورة نهال ناصحة بضرورة الإهتمام والتركيز في مرحلة ما بعد الفطام مباشرة، أي بعد عمر من سن السنة ونصف، وحتى عمر الثلاث سنوات على الأطعمة بكافة أنواعها لتجربتها للطفل، والتنويع الشديد بين أنواع الأطعمة والمشروبات وتقديمها للطفل كي يعتاد تناول الطعام للإستفادة التامة منه وتحسين حالة النمو والطول والوزن أيضا، وكذلك تعزيز مهاراته وإدراكه ليتناول الفيتامينات والعناصر اللازمة من خلال الطعام بالمقارنة مع عناصر اللبن غير الكافية.
ونصحت أستاذ الأطفال موضحة ضرورة تقديم كوب اللبن بعد الفطام للطفل بعد تناول وجبته وليس قبلها، لانه يعزز الشعور بالشبع والامتلاء ويقلل شهية الطفل تدريجيا.
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