شكرا لقرائتكم خبر عن على الرغم من فوائده... 6 أسباب تجبرك على عدم تناول صفار البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد صفار البيض مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي لمعظم الأشخاص، نظرا لأنه يحتوى على الفيتامينات والمعادن وأوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة، ومع ذلك فليس كل الأشخاص يمكنهم تناول صفار البيض.

إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية، فمن الضرورى التقليل من تناول صفار البيض أو استشارة الطبيب قبل تناوله.

وفقا لموقع "ndtv"، على الرغم من أنه كان يعتقد سابقًا أن الكوليسترول الموجود في صفار البيض يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول فى الدم لدى معظم الناس، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنه بالنسبة للأغلبية فإن الكوليسترول الموجود فى البيض له تأثير ضئيل على مستويات الكوليسترول فى الدم.





8 أسباب لأهمية تناول صفار البيض:

-صفار البيض مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين د وفيتامين أ وفيتامين هـ والسيلينيوم.

-يحتوي صفار البيض على مادة الكولين، وهو أمر مهم لنمو الدماغ ووظيفته.

-يوفر صفار البيض اللوتين والزياكسانثين، ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على الرؤية الجيدة.

-يمكن أن تساعدك الدهون الصحية الموجودة في صفار البيض على الشعور بالشبع والرضا، مما يساعد في إدارة الوزن.

-يعد صفار البيض مصدرًا جيدًا للبروتين عالى الجودة ويمكن أن يوفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة طوال اليوم.

-يحتوي صفار البيض على دهون صحية تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد

-يساعد فيتامين د الموجود في صفار البيض على امتصاص الكالسيوم ويعزز قوة العظام.

-قد تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في صفار البيض على تحسين مرونة الجلد وتقليل علامات الشيخوخة.





6 أسباب لعدم تناول صفار البيض:يحتوى صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي، الأمر الذي يمكن أن يكون مصدر قلق للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أو حالات صحية معينة.

تشير بعض الأبحاث إلى وجود صلة بين تناول كميات كبيرة من الكوليسترول الغذائي، مثل صفار البيض، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يسبب صفار البيض ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض.

صفار البيض النيئ أو غير المطبوخ جيدا يمكن أن يحمل بكتيريا السالمونيلا، والتي يمكن أن تؤدي إلى التسمم الغذائي.

يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون، مما قد يساهم في زيادة الوزن إذا تم تناوله بشكل مفرط.

قد يعاني بعض الأشخاص من عدم الراحة في الجهاز الهضمي أو الحساسية عند تناول صفار البيض.