شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض سكر.. اعرف أهمية الفحص الروتيني للعناية بالعيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ويحدث عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال، لكن هل كنت على علم بتأثيره على صحة عينيك؟

من جانبه أوضح الدكتور أشرف الهباق، أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، أن مرض السكر يؤثر على عدد من أعضاء الجسم منها العين، حيث إن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤثر على شبكية العين ويسبب ما يعرف باسم اعتلال الشبكية السكري، وهي حالة تؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين والتي قد تؤثر على الرؤية.

وكشف أستاذ العيون في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الفحص الدورى والمنتظم للعين لمرضى السكر يسمح للطبيب معرفة مدى تأثير المرض على العين، ويحدد المراحل المبكرة للمرض ويمكن للتدخل المبكر التقليل من المخاطر والمضاعفات، منها تقليل خطر مشاكل الرؤية الشديدة ويساعد في الحفاظ على صحة العين.

كما أوضح أنه يجب المراقبة المستمرة لمستويات السكر في الدم، لتجنب التأثير على الأوعية الدموية داخل العين، مشددا على ضرورة عدم إهمال الفحوصات الدورية على العين لمرضى السكر، لتجنب تطور مرض اعتلال الشبكية حيث قد يؤدى الإهمال إلى ضعف شديد في الرؤية قد يصل في بعض الحالات الشديدة إلى العمى، كما أن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض العين الأخرى، مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين.