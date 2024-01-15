بيروت - نادين محمد - تجعل الأيام الباردة والليالي الطويلة من الصعب النهوض من السرير، ناهيكِ عن تحريك الجسم، ولكن هناك طرق بسيطة للتحفيز عندما يكون الطقس بالخارج بارداً، وبالتالي قد يصعب علينا الحفاظ على رشاقة الجسم في الشتاء، خاصة وأنه قد نكسب أحياناً بعض الوزن بسبب زيادة الرغبة في تناول الطعام في الشتاء.

ولهذا إليكِ في "الجميلة" نصائح للحفاظ على رشاقة الجسم في الشتاء.

كيفية تحفيز الجسم في الشتاء

إليك 6 نصائح حول كيفية تحفيز نفسكِ على البقاء نشيطة في الشتاء والحفاظ على رشاقة جسمكِ:



قومي بالمشي في الطبيعة

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إذا سمحت الأحوال الجوية، حددي وقتًا خلال النهار للاستمتاع بالطبيعة، قومي بالتجول والمشي أو الجري في حي أو حديقة آمنة، حيث سيساعدكِ ذلك على التحرك بشكل أفضل، وكذلك سيحسّن من نفسيتكِ.

مراقبة الطقس والتخطيط للأسبوع

تعطي توقعات الطقس إشعارًا مدته عدة أيام للتحضير لأسبوعك، لهذا تأكدي من مراقبة الطقس وارتداء الملابس المناسبة والتخطيط لنشاطك الشتوي وفقًا لذلك.

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ارتدي طبقات من الملابس

ارتدي عدة طبقات من الملابس المريحة كي تشعري أكثر بالدفء، وستساعدك الطبقات على الحماية من ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق بعد الحركة، والحماية من الإصابة بالبرد.



قومي ببعض الأعمال المنزلية

عندما يمنعك الطقس السيء من الخروج، ابحثي عن طرق لممارسة النشاط البدني في الداخل، والأعمال المنزلية مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية والكنس والتنظيف كلها تعتبر ضمن أهداف نشاطك البدني، كما يمكن أن يكون المشي أو الجري صعودًا ونزولًا على السلالم في منزلك تمرينًا رائعًا أيضًا.

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احرصي على نظام غذائي صحي

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حاولي أن تبعدي تلك الأطعمة الغنيّة بالسكريات التي قد ترغبين في تناولها بالمساء عن مطبخكِ وثلاجتكِ، واحرصي على أن تكون ثلاجتكِ مليئة بالأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة.

كذلك يمكنكِ الاستفادة من المشروبات الساخنة وأضيفي لها العسل، أو تناولها من دون سكريات، والتي يمكن أن تساعدكِ على الشعور بالهدوء والدفء.

شرب الماء البارد

عندما تستهلكين سوائل أكثر برودة من درجة حرارة جسمك الأساسية، يجب على جسمك أن يعمل على تدفئتها، ويحرق سعرات حرارية إضافية في هذه العملية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2003، وبالتالي قد يساعدكِ ذلك على الحفاظ على رشاقتكِ، وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

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