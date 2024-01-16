إياك تجاهلها ..أعراض لخبطة الهرمونات عند النساء

بيروت - نادين محمد - تعد الهرمونات هي مواد كيميائية تنتجها الغدد في نظام الغدد الصماء ويتم إطلاقها في مجرى الدم وتعتبر هرموناتك مهمة لتنظيم العديد من العمليات المختلفة في الجسم بما في ذلك الشهية والتمثيل الغذائي ودورات النوم والدورات الإنجابية ودرجة حرارة الجسم والمزاج.

وقد يكون لأدنى خلل في التوازن الهرموني تأثير ملحوظ على صحتك العامة .إليك أسباب لخبطة الهرمونات عند النساء

أسباب لخبطة الهرمونات عند النساء

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تتقلب مستويات الهرمونات بشكل طبيعي في مراحل الحياة المختلفة، وبشكل ملحوظ خلال فترة البلوغ وعند النساء خلال الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث. ويمكن أن تتأثر الهرمونات أيضاً بنمط الحياة وبعض الحالات الطبية مثل أمراض الغدة الدرقية وبعض أنواع السرطانات.

لذا من المهم هو ملاحظة أي أعراض وفحصها من قبل الطبيب حتى تتلقى العلاج المناسب، سواء كان ذلك يتضمن استخدام الأدوية أو العلاجات التكميلية، أو إجراء تغييرات في نمط الحياة، لاستعادة التوازن وصحتك الجيدة.

فيما يلي علامات على عدم التوازن الهرموني يجب الانتباه إليها وما يمكنك فعله حيالها.

أعراض لخبطة الهرمونات عند النساء

تقلب المزاج

يؤثر هرمون الاستروجين على الناقلات العصبية في الدماغ بما في ذلك السيروتونين (مادة كيميائية تعزز الحالة المزاجية). يمكن أن تسبب التقلبات في هرمون الاستروجين متلازمة ما قبل الحيض أو الاكتئاب خلال فترة ما قبل الحيض أو عند انقطاع الطمث.

إذا كان الشعور بالاكتئاب أو القلق يتعارض بشكل كبير مع حياتك اليومية، فيجب إجراء تغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، مثل ممارسة التمارين الرياضية، وتناول كميات أقل من الكافيين والإقلاع عن التدخين، وتناول العلاجات العشبية والعلاج بـ الهرمونات البديلة إذا كنت في فترة انقطاع الطمث.

فترة حيض مؤلمة

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عند ملاحظة نزيف ثقيل خلال فترة الدورة الشهرية مع أعراض أخرى مثل آلام البطن، والحاجة المتكررة للتبول، وآلام أسفل الظهر، والإمساك فمن المحتمل أن تكونين مصابة ببعض الأورام الليفية وهي عبارة عن أورام غير سرطانية تتطور داخل الرحم أو حوله يعد السبب الدقيق لها غير معروف على الرغم من أنه يعتقد أنه يتم تحفيزها بواسطة هرمون الاستروجين في حين أن وجود تاريخ عائلي قد يزيد أيضًا من خطر إصابتك.

إذا كنتِ تعانين من الأعراض.

الأرق

أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث ينتج المبيضان تدريجيًا كميات أقل من هرمون الاستروجين والبروجستيرون، مما يعزز النوم. قد يساهم انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أيضًا في التعرق الليلي الذي يعطل نومك، مما يساهم في التعب ونقص الطاقة.

تعد الخطوة الأولى هي الحصول على تشخيص دقيق وإذا كنت تمرين بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث ناقشي فوائد العلاج بالهرمونات، الذي سيعيد مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، مع طبيبك.

ما رأيك متابعة هل يمكن لانقطاع الطمث أن يسبب الأرق؟

زيادة الوزن غير المبررة

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يمكن لعدد من الحالات المرتبطة بالهرمونات أن تسبب زيادة الوزن، بما في ذلك قصور الغدة الدرقية (عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية التي تنظم عملية التمثيل الغذائي)، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض) (مشكلة مرتبطة بالهرمونات تسبب كيسات صغيرة على المبيضين). وانقطاع الطمث (الذي يؤدي إلى تغيرات هرمونية قد تجعلك أكثر عرضة لزيادة الوزن حول البطن).

إذا كنت تعانين من زيادة غير مبررة في الوزن، مع عدم وجود تغيير في النظام الغذائي أو مستويات التمارين الرياضية، فقد ترغبين في استشارة الطبيب للتحقق من حالات مثل مشاكل الغدة الدرقية أو أكياس المبيض.

مشاكل الجلد

يمكن أن يكون حب الشباب المزمن عند النساء علامة على انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون وارتفاع مستويات هرمونات الأندروجين ويمكن أن يشير أيضًا إلى متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

إذا كنت تعتقدين أن مشكلة الجلد المستمرة ناجمة عن خلل هرموني، فيمكنك الطبيب لتشخيص المشكلة الأساسية وعلاجها.

مشاكل الخصوبة

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يعد الخلل الهرموني أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء، ومع تغير مستويات الهرمونات، تنخفض خصوبة المرأة بشكل طبيعي بعد سن 35 عامًا. يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة أو المنخفضة من الهرمون المنبه للجريب إلى تقليل فرص المرأة في الحمل وهو هرمون يحفز المبيضين على إطلاق البويضة والبدء في إنتاج هرمون البروجسترون، يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في الخصوبة. سيؤثر انقطاع الطمث المبكر والحالات الأخرى المرتبطة بالهرمونات مثل متلازمة تكيس المبايض على خصوبتك أيضا.

الصداع

تعاني العديد من النساء من الصداع بسبب التغيرات الهرمونية (أو عدم التوازن الهرموني) أثناء الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث. يمكن أن يساعد تناول وجبات خفيفة صغيرة ومتكررة والحفاظ على نمط نوم منتظم. إذا كنتِ تعانين من نوبات منتظمة من الصداع، فقد يصف لك طبيبك أدوية مضادة للصداع النصفي أو قد يساعدك تناول حبوب منع الحمل أو العلاج التعويضي بالهرمونات.

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ضعف العظام

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انخفاض مستويات هرمون الاستروجين خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث يمكن أن يسبب فقدان العظام.في كثير من الأحيان، لا تدرك النساء أن لديهن عظامًا هشة حتى يعانين من كسر، ولهذا السبب من المهم اعتماد تغييرات في نمط الحياة لتحسين صحة عظامك عند وصولك إلى منتصف العمر وما بعده. يمكن أن يكون من المفيد ممارسة تمارين مثل الجري أو التنس أو الرقص، واتباع نظام غذائي صحي يتضمن مصادر الكالسيوم وفيتامين د، وتناول العلاج التعويضي بالهرمونات للتعامل مع أعراض انقطاع الطمث.

المصدر:هيلث لاين

