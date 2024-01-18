أسباب انتفاخ الأذن واحمرارها وكيف يمكن علاجها

بيروت - نادين محمد - أسباب انتفاخ الأذن وأحمرارها عديدة فقد يحدث بسبب تراكم السوائل في الأنسجة داخل الأذن أو حولها و قد تكون الأذنان المتورمتان باللون الأحمر، أو مؤلمة عند اللمس، أو تشعران بالحكة.

يمكن أن يحدث تورم الأذن بسبب الصدمة، مثل التعرض لضربة في الأذن بواسطة كرة أو حتى ثقب أذنيك وإذا كان التورم غير مريح، فإن استخدام الثلج أو الحرارة، يمكن أن يقلل التورم و الألم، وقد تساعد أيضًا مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) أو الأيبوبروفين (أدفيل).

على الرغم من أن تورم الأذن لا يكون عادةً خطيرًا، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى تحتاج إلى العلاج على الفور،إليك أهم أسباب انتفاخ الأذن وأحمرارها.

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كدمة

تسبب الكدمات تورم الأذن و عادة ما يصل التورم إلى ذروته خلال 6 إلى 8 ساعات بعد الإصابة، ثم يبدأ في الانخفاض.

يمكن أن تتطور الكدمة نتيجة لأرتطام الأذن بجسم صلب .

يمكن وضع كيس من الثلج على الأذن، بالتناوب لمدة 20 دقيقة ثم إيقافه لمدة 20 دقيقة لتقليل التورم. يمكنك أيضًا التناوب مع الكمادات الدافئة. يمكن للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين أن تساعد في تخفيف الألم.

من المهم مراقبة الأعراض لأن الكدمة قد تكون ناجمة عن مشكلة أكثر خطورة، مثل العدوى أو ورم دموي .

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أذن السباح

أذن السباح أو التهاب الأذن الخارجية هي عدوى تصيب قناة الأذن. ويحدث ذلك عندما تدخل البكتيريا أو الفيروس إلى قناة الأذن، غالبًا من السباحة. ولكن يمكنك أيضًا الحصول عليه من خلال إدخال مسحات القطن أو أشياء أخرى في قناة الأذن.

يصاب الأشخاص المصابون بأذن السباح أحيانًا بتورم الأذن.

يحدث هذا بسبب الالتهاب الناتج عن العدوى. من المرجح أن يصف طبيبك قطرات الأذن لعلاج العدوى والألم. قد تحتوي هذه القطرات على مضاد حيوي. إذا كانت العدوى شديدة أو كان لديك الكثير من التورم حول قناة الأذن، فقد يوصف لك مضاد حيوي عن طريق الفم أيضًا.

التهاب النسيج الخلوي

التهاب النسيج الخلوي هو عدوى جلدية بكتيرية يمكن أن تتطور في أي مكان في الجسم. يتطور التهاب النسيج الخلوي عندما تدخل البكتيريا إلى الجلد ومع تفاقم الأمر، قد تصابين بالحمى والقشعريرة. قد يتغير أيضًا الاحمرار والتورم (يصبح أغمق) أو ينتشر.

إذا كنت تعتقدين أنك مصابة بالتهاب النسيج الخلوي، راجعي طبيبك على الفور. من المرجح أن يوصف لك بعض المضادات الحيوية.

ورم دموي أذني

من المهم للطبيب أن يميز بين الورم الدموي الأذني والكدمة. في حالة الكدمة، قد تتورم الأذن ولكنها تحتفظ عمومًا بـ "بنية" الأذن. على النقيض من ذلك، في حالة الورم الدموي الأذني، يرتفع الجلد فعليًا عن الغضروف ويسبب ألم حاد.

لعلاج الورم الدموي الأذني، من المحتمل أن يقوم طبيبك بتصريف الدم ثم يضع ضمادة ضيقة للغاية لمنع تجمع الدم .

قد يكون من الصعب في بعض الأحيان معرفة ما إذا كان لديك كدمة أو ورم دموي. إذا كنت قلقًا على الإطلاق من إصابتك بورم دموي، فانتقلي إلى غرفة الطوارئ.

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أعراض انتفاخ الأذن وأحمرارها

يجب الاتصال بطبيبك أو الذهاب إلى الرعاية العاجلة إذا ظهرت الأعراض التالية:

يستمر التورم لأكثر من 24 ساعة

تواجهين مشكلة في السمع

الشعور بالدوار

لديك نتوء أو طفح جلدي على الأذن لا يختفي

خروج إفرازات دموية أو كريهة الرائحة من الأذن

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هل يجب الذهاب إلى غرفة الطوارئ بسبب تورم الأذنين؟

يجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ إذا كان لديك أي من هذه العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة أكثر خطورة:

لديك إصابة في رأسك .

صدمة وتورم في الأذن.

ألم حاد

دوخة

ارتفاع درجة الحرارة

احمرار أو طفح جلدي في المناطق المنتفخة

تورم حول الأذن يزداد سوءًا وينتشر

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المصدر : هيلث لاين