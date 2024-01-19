تسمم الكافيين.. تعرفي على أعراضه وطرق الوقاية منه

بيروت - نادين محمد - الكافيين هو منبه طبيعي يوجد في العديد من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. يُستهلك الكافيين على نطاق واسع حول العالم، حيث يقدر أن حوالي 80٪ من البالغين في العالم يستهلكون الكافيين يوميًا.

في معظم الحالات، يكون تناول الكافيين آمنًا، حتى عند تناول كميات كبيرة. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين إلى تسمم الكافيين.

تسمم الكافيين

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تسمم الكافيين هو حالة تنتج عن تناول كميات كبيرة من الكافيين. يعتمد مقدار الكافيين الذي يمكن أن يسبب تسمم الكافيين على العوامل الفردية، مثل العمر والوزن ومستوى الحساسية للكافيين.

في المتوسط، يمكن أن يسبب تناول كمية تزيد عن 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا إلى تسمم الكافيين. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض تسمم الكافيين عند تناول كميات أقل من ذلك.

أعراض تسمم الكافيين

الصورة من freepik

تختلف أعراض تسمم الكافيين من شخص لآخر، ولكنها قد تشمل ما يلي:

في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي تسمم الكافيين إلى الموت.

عوامل الخطر لتسمم الكافيين

هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بتسمم الكافيين، بما في ذلك:

العمر: الأطفال والمراهقون أكثر عرضة للإصابة بتسمم الكافيين من البالغين.

الأطفال والمراهقون أكثر عرضة للإصابة بتسمم الكافيين من البالغين. الوزن: الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أقل عرضة للإصابة بتسمم الكافيين من الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أقل عرضة للإصابة بتسمم الكافيين من الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن. مستوى الحساسية للكافيين: بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين من غيرهم.

بعض الأشخاص أكثر حساسية للكافيين من غيرهم. تناول الأدوية: بعض الأدوية يمكن أن تزيد من حساسية الجسم للكافيين.

علاج تسمم الكافيين

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في معظم الحالات، يمكن علاج تسمم الكافيين عن طريق الراحة وشرب الكثير من السوائل. قد يصف الطبيب أيضًا الأدوية لمساعدة الشخص على الاسترخاء وتقليل أعراضه.

في الحالات الشديدة، قد يحتاج الشخص إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج. قد يشمل العلاج في المستشفى إعطاء الأدوية لإزالة الكافيين من الجسم أو لعلاج أي أعراض خطيرة.

الوقاية من تسمم الكافيين

يمكن الوقاية من تسمم الكافيين عن طريق الحد من تناول الكافيين. يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الحساسية للكافيين تجنب تناول الكافيين أو الحد منه بشكل كبير.

في ما يلي بعض النصائح للوقاية من تسمم الكافيين:

لا تشربي أكثر من 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا.

تجنبي تناول الكافيين قبل النوم.

إذا كنت تتناولين أدوية يمكن أن تزيد من حساسية الجسم للكافيين، فتحدث إلى طبيبك حول كمية الكافيين التي يمكنك تناولها بأمان.

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المصدر : health