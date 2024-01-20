هترجعي 15 سنة من عمرك.. زيت بذور الكتان تعيد بشرتك الى الشباب حتي لو عمرك فوق 60 بوصفه موجودة في كل بيت

بيروت - نادين محمد - زيت بذور الكتان مصنوع من بذور الكتان المطحونة والمضغوطة ، والتي تستخدم كملينات ولعلاج الجروح. يحتوي زيت بذور الكتان على العديد من المركبات النشطة مثل:

حمض ألفا لينولينيك وهو حمض أوميغا 3 الدهني

حمض اللينوليك وهو حمض أوميغا 6 الدهني

حمض الأوليك وهو حمض أوميغا 9 الدهني

الألياف

القشور والجليكوسيدات والببتيدات 2

فوائد زيت بذور الكتان



تدعم الأدلة بعض الفوائد الصحية المزعومة لبذور الكتان.

تقليل الالتهاب



نظرًا لأن زيت بذور الكتان يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية،فهو يقلل الالتهاب . لكن وجدت بعض الدراسات أن زيت بذور الكتان قد يؤثر على الناس بشكل مختلف؛ ولذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد آثاره على الالتهاب.

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تعزيز صحة القلب



توصي جمعية القلب الأمريكية بدمج الدهون المتعددة غير المشبعة، مثل زيت بذور الكتان، في نظامكِ الغذائي. ويرتبط تناول كميات معتدلة من هذه الدهون الصحية بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. وجدت الدراسات أن مكملات زيت بذور الكتان يمكن أن تزيد من مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية في الجسم، مثل حمض الإيكوسابنتاينويك وحمض الدوكوساهيكسانويك وهي مركبات أساسية لتعزيز صحة القلب والوقاية من أمراض القلب.

زيت بذور الكتان يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي-المصدرfreepik



تحسين صحة الأمعاء



زيت بذور الكتان له خصائص ملينة. أظهرت دراسة أجريت على 50 مريضًا يخضعون لغسيل الكلى (وهو علاج يقوم بتصفية الفضلات والماء من الدم) أن تناول مكملات زيت بذور الكتان يوميًا يخفف الإمساك . في حين أن بذور الكتان قد تفيد الأمعاء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد هذه النتائج.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية المحتملة المذكورة أعلاه، قد يستخدم بعض الأشخاص زيت بذور الكتان لما يلي:

تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي

علاج متلازمة النفق الرسغي

تخفيف جفاف العين

خفض ضغط الدم المرتفع لدى مرضى المتلازمة الأيضية

تخفيف أعراض انقطاع الطمث مثل الهبات الساخنة

علاج مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي

الوقاية من فقر الدم الكلوي لدى مرضى غسيل الكلى

تحسين صحة الجلد والشعر



ما هي الآثار الجانبية لزيت بذور الكتان؟



عندما يتم تناول زيت بذور الكتان بالجرعات الصحيحة وعلى المدى القصير، فإنه عادة ما يكون آمنًا لمعظم البالغين. تشمل الآثار الجانبية المحتملة ما يلي:



تفاقم الإمساك، يمكن التقليل من هذه الآثار الجانبية عن طريق تناول زيت بذور الكتان مع الكثير من الماء وتناوله بالجرعات الموصى بها

في حالات نادرة، قد تسبب بذور الكتان انسدادًا معويًا

كما يرتبط زيت بذور الكتان بردود الأفعال التحسسية

بذور الكتان قد يكون لها آثار ضارة أثناء الحمل-المصدرfreepik



تجنب زيت بذور الكتان إذا كنتِ:

الحساسية



تجنب استخدام منتجات بذور الكتان إذا كان لديك حساسية معروفة تجاهها أو تجاه مكوناتها.

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الحمل



قد يكون له آثار ضارة أثناء الحمل، بما في ذلك زيادة خطر الولادة المبكرة.



الأطفال



لا توجد أدلة كافية على سلامة زيت بذور الكتان عند تناوله من قبل الأطفال، على الرغم من أنه قد يكون من الآمن للأطفال تناول كميات صغيرة من بذور الكتان.



الرضاعة الطبيعية



لا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة زيت بذور الكتان للأشخاص الذين يرضعون رضاعة طبيعية.



النزيف



هناك بعض الجدل حول ما إذا كان زيت بذور الكتان قد يزيد من خطر النزيف. إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف، فتحدث إلى الطبيب قبل استخدام زيت بذور الكتان في الطعام، أو في شكل مكمل، أو كعلاج موضعي.

المصدر:

Verywellhealth