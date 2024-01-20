أفضل التمارين الرياضية لحرق دهون البطن في المنزل

بيروت - نادين محمد -

تُعتبر تمارين البطن واحدة من التمارين الرياضية التي يجب القيام بها، ليس للحصول على قوام رشيق وحرق الدهون فحسب، بل أيضاً لعلاج بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي.

و ينصح الخبراء القيام بتمارين رياضية معينة التي تساعد على حرق دهون البطن خلال شهر واحد لا أكثر، على أن يتم الالتزام بممارستها، فهي لا تستغرق وقتاً طويلاً، فقط 15 دقيقة في اليوم، سواء في الصباح أو في المساء، تقوي عضلات المعدة وتفتت الدهون في محيطها.

تمرين المقص



1. يتم فرد الجسم على الأرض، ثم القيام برفع كلتا القدمين إلى الأعلى في شكل مستقيم.

2. يتم رفع الكتفين بشكل بسيط، أو الإبقاء عليها على الأرض، ثم تحريك القدمين بالتناوب إلى الأسفل والأعلى من دون ملامسة الأرض.

3. يتم تكرار هذا التمرين 10 مرات للمبتدئين، وتزداد كل يوم 5 مرات.

تمارين الكرش



تعتبر تمارين الكرنش crunch من أهم التمارين المفيدة في القضاء على دهون البطن وحرقها سريعاً، حيث يتم الاستلقاء على الظهر مع مد الساقين، ويتم رفع اليدين مع وضعهما خلف الرأس، وأخذ نفس الشهيق مع رفع الجزء العلوي من الجسم، ثم يتم الزفير، وتكرر العملية 10 مرات 3 مرات يومياً.

الزومبا



تعد الزومبا هي الطريقة الفعالة التي تلجأ إليها الكثير من النساء للتخلص من الدهون في كل من منطقتي البطن والأرداف، والزومبا هي حركات راقصة تسهم في التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون سريعاً، وترجع رقصة الزومبا إلى المناطق اللاتينية، وتعمل على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وممارسة رقصة الزومبا لمدة ساعة كاملة تعمل على حرق ما يزيد على 600 سعرة حرارية، وهي تعمل على التخلص من الوزن الزائد من ناحية، ومن ناحية أخرى تمنح الفرد الشعور بالسعادة.

تمرين تسلق الجبال



• توضع اليدان على الأرض ويرفع الظهر إلى الأعلى.

• تثنى ساق واحدة وتمد إلى الداخل نحو الجهة المعاكسة، ثم يرجع للوراء.

• تقام الخطوات نفسها مع الساق الثانية.

• يكرر هذا التمرين 20 مرة ولجولات ثلاثة.

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