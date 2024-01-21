شكرا لقرائتكم خبر عن تتجاهلها.. ظهور هذه الأعراض على جسمك مؤشر على إصابتك بسرطان المعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتجاهلها.. ظهور هذه الأعراض على جسمك مؤشر على إصابتك بسرطان المعدة