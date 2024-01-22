خضراوات تسبب زيادة في الوزن.. حذار من تناولها بكثرة!

بيروت - نادين محمد - عادة ما يشدد خبراء التغذية والأطباء على ضرورة تجنب بعض الأصناف من الطعام عند اتباع الحميات الغذائية لإنقاص الوزن وكذلك بعدم الإكثار من تناولها في الأيام العادية لاحتوائها على كميات عالية من السعرات الحرارية، وهذا ينطبق على الخضراوات التي يكاد لا يخلو منها أي نظام غذائي خاص لإنقاص الوزن. وفي الحقيقة، الإفراط بتناول أي طعام يمتلك سعرات حرارية يؤدي في نهاية المطاف إلى اكتساب وزن زائد، كما أن طريقة تحضير الخضراوات والمكونات التي تتم إضافتها تلعب دوراً مهماً في ذلك، مثل الجبن، الزبدة، أو الصلصات ذات السعرات الحرارية العالية.

خضراوات تزيد الوزن

تحتوي بعض الأنواع من الخضار على كميات مرتفعة من السعرات الحرارية التي تلعب دوراً رئيسياً في فقدان أو اكتساب الوزن، ويطلق عليها الخضراوات النشوية. ما هي هذه الخضراوات التي ينصح بتجنب تناولها خلال الرجيم أو تجنب الإكثار من تناولها؟

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البطاطس

البطاطس من الخضراوات التي يشدد خبراء التغذية على ضرورة استهلاكها باعتدال، وفي الوقت نفسه، يرون أن تناولها مفيد للذين لا يعانون من السمنة ويمارسون التمارين الرياضية باستمرار. تعمل على رفع مستوى السكر والإنسولين في الدم بشكل سريع. لذا، وبحسب خبراء التغذية لا تصنف البطاطس من ضمن الخضراوات، بل من النشويات، لأنها من المصادر القوية للكربوهيدرات النشوية، التي تلعب دور في تخزين الدهون غير المحترقة في الجسم على شكل دهون زائدة، وبالتالي تعتبر البطاطس من المصادر الغذائية التي تتسبب بزيادة الوزن.

الذرة

الذرة أيضاً من الخضراوات الغنية بالنشاء الذي يعمل على تخزين الدهون، خاصة في حال تناولها كمعلبات، مسلوقة أو بعد إضافة الملح، الزبدة أو الكريما لها، هذا إضافة إلى أنها منخفضة بالألياف، فـ ½ كوب منها يحتوي على 2.1 غرام من الألياف فقط. وبالتالي، تصنف الذرة من الخضراوات التي تساعد على زيادة الوزن، لأنها لا تمنح شعوراً بالشبع.

الجزر

يحتوي الجزر على نسبة جيدة من سكر السكروز، بمعدل 5 % تقريباً، فكل 100 غرام من الجزر يساهم في اكتساب ما يقارب 50 سعرة حرارية. لذا، ينصح بتناول هذا النوع من الخضراوات بكميات معتدلة، في حين أن تناول الجزر وإضافته إلى السلطات والوجبات الغذائية يساهم في خسارة الوزن.

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القرع

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أو اليقطين من الخضراوات النشوية التي تعمل على زيادة الوزن، لاحتوائه على نسب عالية من الكربوهيدرات، حيث يتم تحويل النشاء الذي يقوم بإنتاجه هذا النوع من الخضراوات إلى غلوكوز الذي يعتبر مكوّناً رئيسياً في الجسم من أجل تخزين الدهون. وبالتالي، يساهم في اكتساب الوزن.

البنجر

بالرغم من أنه من الخضراوات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والكوليسترول، إلا أن البنجر من الخضار التي تتسبب بزيادة الوزن، ويُعزى ذلك إلى محتواه العالي من السعرات الحرارية. بالمقابل يرى بعض خبراء التغذية أن البنجر من النباتات التي قد يكون لها دور جيد وفعال في خسارة الوزن، وذلك لأنها لا تحتوي على أي نوع من أنواع الدهون.

البطاطس الحلوة

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تمتاز البطاطس الحلوة باحتوائها على سعرات حرارية عالية، بالإضافة إلى أنها غنية بالكربوهيدرات التي تساهم في اكتساب الوزن، خاصة إذا لم يتم تناولها باعتدال.

البازلاء الخضراء

تتميز البازلاء بمحتواها العالي من البروتينات والألياف الضرورية لإمداد الجسم بالطاقة. بالمقابل، تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تتحول في الجسم إلى دهون غير محترقة يتم تخزينها داخل الجسم.

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