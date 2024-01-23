صحة ورشاقة

“الصحة العالمية”: 1.1 مليون إصابة جديدة بكوفيد19 الشهر الماضي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحديثًا وبائيًا جديدًا بشأن الوضع العالمي لكوفيد 19, حيث ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بنسبة 4% في الفترة من 11 ديسمبر الماضي إلى 7 يناير الجاري مقارنة بالشهر الذي سبقه، مع أكثر من 1,1 مليون حالة إصابة جديدة .

وسجلت انخفاض عدد الوفيات بنسبة 26%، مع الإبلاغ عن 8700 حالة وفاة جديدة, واعتبارًا من 7 يناير الجاري تم الإبلاغ عن أكثر من 774 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من سبعة ملايين حالة وفاة على مستوى العالم منذ اندلاع الوباء.

كما سجلت الشهر المنصرم زيادة 49% في حالات دخول المستشفيات بلغت 173 ألف حالة، وزيادة 13% في حالات الدخول إلى العناية المركزة بلغت 1900 حالة, وعلى الصعيد العالمي يعد JN.1 أكثر المتحورات انتشارًا بنسبة 66% وأبلغت 71 دولة عن وجوده على أراضيها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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