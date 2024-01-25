كيف نشعر باللياقة القلبية التنفسية.. اختصاصي يجيب

بيروت - نادين محمد - تختلف وظيفة عضله القلب عن باقي عضلات الجسم بأنها عضلة لا إرادية الحركة وتؤدي وظيفة محددة وهي ضخ الدم لجميع أجزاء الجسم، وتتم عن طريق انقباض ينتج عنها ضربات القلب، فإن عمليه ضخ الدم هي الأهم، سوف نتحدث اليوم عن وظيفة العضلة القلبية وكيف ممكن أن نشعر بلياقتها في حياتنا اليومية؟

إلتقت "الجميلة" بمدرب الرياضة المتخصص في التأهيل الرياضي والقوة والتكييف شادي باسم.



بداية ماهي اللياقة القلبية التنفسية؟

هي قدرة الجهازين القلبي والتنفسي على أخذ الأكسجين من الهواء الخارجي ونقله بواسطة الدم واستخلاصه من قبل الخلايا والعضلات، لإنتاج الطاقة في الجسم. فبهذه العمليه يتم من خلالها نقل المغذيات والهرمونات والاكسجين وثاني اكسد الكربون في جميع انحاء الجسم للحفاظ علي الخلية ودرجة حرارة الجسم وعلي صحة الاعضاء والعضلات والانسجه، لكي يتعايش الانسان ويتعامل خلال الحياة اليومية من حركة وتركيز وتفكير ولإنتاجية أفضل كل هذا ياتي من خلال عضلة قلبية صحية وقوية .

هنا ياتي دور الرياضه في الحفاظ علي العضلة القلبية فإن الرياضة لها دور كبير ومهم على تحسن عضلة القلب لضخ دم اكثر إلي الجسم، فكلما ضخ القلب دم بكمية مناسبة وسرعة مناسبة يحافظ الجسم علي صحته وتركيزه خلال اليوم، وغير ذلك تحافظ الرياضة علي جسم الانسان من الامراض مثل تصلب الشرايين وجلطات الدم، هناك العديد من الامراض التي ممكن ان تحدث عنما لا تملك عضلة قلب قوية وصحية فهذا بالتالي يؤثر بالسلب علي الحياة اليومية والعملية.

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العديد من الابحاث والدراسات توصلت إلي أن الرياضة تساعد الانسان علي حياة صحية أفضل وان لها دور كبير علي فرز الهرمونات التي تساعد علي السعادة والراحة والحماية من الزهايمر، فعندما تؤدي رياضة مثل المشي فهذا لن يؤثر عليك بالسلب بل بالعكس هناك فوائد كثيره نجنيها من هذا من أمثلة الهرمونات (اندروفين-استروجين-دوبامين-سيروتونين-ايريسين-عوامل النمو).

وهنا تدخل التغذية الصحية بجانب الرياضة لتساهم وتساعد في الحفاظ علي العضلة القلبية ليست الرياضة وحدها تكفي بل يجب عليك ان تعتني بتغذيتك ايضا، فيجب عليك ان تتحكمي بكمية ونوع طعامك وان تدخل الكمية المناسبة لجسمك لا أكثر ولا أقل، ويجب ان تتناول المزيد من الفاكهة والخضروات فهي مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن كما انها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالالياف .

وأظهرت دراسه حديثة أن الاشخاص الذين يتمتعون بمؤشرات صحية جيدة في القلب والأوعية الدموية معرضون للإصابة اقل بمرض الخرف والزهايمر، فحماية القلب هي حماية للدماغ لان الدماغ مثل جميع اعضاء الجسم يحتاج الي دورة دموية مثلي كي يعمل علي ما يرام، فهناك علاقة قوية بين حالة الاوعية الدموية والدماغ، فالخرف الذي يتجسد في أمور منها تدهورالوظائف العليا للدماغ وفقدان التوازن اثناء المشي وما الي ذلك هو تغير في الأوعية الدماغية.



أهمية اللياقة القلبية التنفسية أنها وسيلة للوقاية من الأمراض

يعتبر مستوى اللياقة القلبية مؤشر قوي على صحتك البدنية بشكل عام وتوقع لحالتك الصحية على المدى الطويل فاللياقة القلبية هي قياس للقدرة الأكسجينية القصوى VO2 max، وهي أقصى كمية من الأكسجين يمكن لجسمك استهلاكها خلال التمرين. كما أظهرت العديد من الدراسات أن ممارسة تمارين اللياقة القلبية التنفسية بمستويات عالية ارتبط بتراجع العوامل التي تسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السمنة والسكري النوع الثاني، وارتفاع الضغط، وخلل شحوم الدم.

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مجموعة من الأسس تعتمد عليها اللياقة القلبية التنفسية:

العمر.

النوع.

العوامل الوراثية .



كيف أزيد اللياقة القلبية التنفسية لجسمي؟

يوجد العديد من الرياضات تجعل القلب بصحه جيده مثل:

رياضة المشي وهنا ننصح برياضة المشي لأنها اسهل وسلية لكبار السن للحفاظ علي الصحة القلبية.

اما لسن الشباب ينصح بالذهاب الي صالة الحديد ورفع الاوزان المناسبه فهي من الرياضات الممتازه.

أيضا رياضه الدراجات وهي من الرياضات الممتعة والتي تساعد علي تشغيل جميع عضلات الجسم.

رياضة الكيك بوكسينج تساعد علي رفع نبضات القلب وارتفاع مستوى المجهود.

رياضة الجري تساعد علي ضخ دم اكثر للجسم وتنشيط الدورة الدموية.

وايضا تمارين الكارديو في صالة الحديد او الاماكن الواسعة او المنزل وهي من التمارين الهوائية التي تساعد عضلة القلب علي الحفاظ علي صحته وتطويره لضخ كميات اكثر، فابالتالي يستقبل المخ وجميع اعضاء وعضلات الجسم كمية كبيره من التغذية وثاني اكسيد الكربون والهرمونات تساعده علي التركيز والتفكير ونشاطه اليومي.

الصورة من freepik



نصائح في التغذية للحفاظ على صحة القلب:

تحكم في كمية طعامك.

تناول المزيد من الخضروات والفاكهه لانها مليئة بالالياف والفيتامينات والمعادن وايضا منخفضة السعرات الحراريه وتساعدك علي حرق الدهون.

عليك الابتعاد عن الدهون الغير صحية، انها خطوة مهمة نحو تقليل الكوليسترول في الدم وتقليل فرص الاصابة بالامراض

اختاري مصادر البروتين قليلة الدسم وتعد اللحوم والدواجن والاسماك خفيفة الدهون.

الحد من استهلاك الاملاح.

الحد من المشروبات الغازية واستبدالها بالمياه والعصائر والفواكه.



أهمية النوم الجيد والاسترخاء للتمتع بلياقه قلبيه على مدى طويل:

هناك العديد من النصائح التي تساعدك في الحصول على صحة قلبية سليمة قبل النوم، أولًا الإسترخاء وترك كل شيء من يديك قبل الخلود الى النوم بفتره قليلة،

عدم الاكثار من الطعام والدهون والزيوت قبل النوم ويفضل ان تاكلي اشياء ذات سعرات حرارية منخفضة مثل الفواكه والخضروات وان تبدأي يومك بمثل هذه الاشياء في الصبح ومن أمثلتها العسل الأبيض.

آخر ما توصلت إليه الابحاث ان هناك علاقه قوية بين النوم وصحة القلب، فان اضطرابات النوم قد تكون مرتبطة بمجموعة متنوعة من مشكلات القلب والاوعية الدموية، ويبدو ان هناك وقتا مثاليا للنوم وهو بين العاشرة والحادية عشر مساء يرتبط بصحة افضل للقلب واتفق معظم العلماء علي ان الوقت والكمية المناسبة لاخذ وقت للنوم هي من سبع الي تسع ساعات كل ليلة.



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