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عدن - ياسمين التهامي - توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

لا يستطيع البعض الاستغناء عن فنجان القهوة الصباحي؛ ليساعدهم على التركيز وزيادة مستويات الطاقة، وقد كشفت دراسة بريطانية، أنه يجب التوقف شرب القهوة عندما تؤثر على عدد ساعات النوم أو تسبب في الشعور بزيادة ضربات القلب.أشخاص ممنوعون من شرب القهوة

أوضح الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه يجب التقليل من شرب القهوة؛ أو الحد من استهلاكها خلال اليوم والإكتفاء بشرب فنجان القهوة الصباحي فقط، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال الدكتور سوج من هيئة الخدمات الصحية البريطانية عبر صفحته الشخصية بمنصة "تيك توك": “يجب عليك شرب كميات أقل من القهوة إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أو تعاني من القلق أو خفقان القلب” ويجب إعطاء الأولوية للنوم.وأضاف سوج، إلى أنه على الرغم من وجود بعض الفوائد الصحية لشرب القهوة، فإنه يجب إعطاء الأولوية للنوم؛ حيث أن فنجان القهوة الصباحي يبقى تأثيره في الجسم لفترة طويلة حتى موعد النوم، مما يقلل بشكل كبير من جودة النوم.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا قد يزيد من من ضغط الدم.

هؤلاء الأشخاص ممنوعين من شرب القهوةوأشارت فيكتوريا تايلور، أخصائية التغذية البريطانية، إلى أن تناول أربعة أو خمسة أكواب يوميًا من الشاي والقهوة يمكن أن يكون جيدا بالنسبة لمعظم الناس، ولا يسبب ضرر بصحة القلب، أو على مستويات الكوليسترول في الدم.

وأفادت فيكتوريا تايلور، أنه على الرغم من أن شرب القهوة يزيد من ضغط الدم، إلا أن هذا التأثير عادةً يكون مؤقتًا ويقل بمرور الوقت إذا كنت تشرب الكافيين بانتظام، ولكن هناك بعض الأشخاص لديهم حساسية للكافيين، الأمر الذي يتسبب في زيادة ضربات القلب، لذا يجب عليهم تجنبه.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية والعلمية الحديثة، بأن شرب القهوة بإعتدال يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وتدعم صحة القلب والدماغ، وتساعد على فقدان الوزن، وتزيد من طول العمر.