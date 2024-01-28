شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تجنبها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكر وبدائل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتج مرض السكر عن عدم كفاية إنتاج الأنسولين أو استخدامه غير الفعال في الجسم، مما يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتعتبر المراقبة المنتظمة للسكر والخيارات الغذائية وإنقاص الوزن أمرًا بالغ الأهمية، لذا يجب على الأفراد المعرضين للخطر توخي الحذر عند تناول بعض الأطعمة، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة يجب تجنبها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، بحسب موقع times now. أطعمة يجب تجنبها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكر ​１- الأطعمة السكريةمن المهم تجنب الأطعمة السكرية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر. استهلاكها يضيف فقط إلى الجلوكوز في الجسم ويزيد من مستويات السكر في الدم لذلك، من المهم أن تتجنبها تمامًا. ２- الكربوهيدرات المكررةتجنب الأطعمة مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض وحبوب الإفطار السكرية "الكورن فليكس " لأنها عالية المعالجة وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. بدلاً من ذلك، تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والكينوا وغيرها. ３- اللحوم الحمراء والمصنعةتجنب اللحوم المصنعة مثل السجق والبرجر لأنها يمكن أن تؤثر على نسبة الكوليسترول في الدم والطريقة التي يكسر بها جسمك هذه الأطعمة. يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم وكذلك خطر الإصابة بأمراض القلب. ４- الأطعمة عالية الملحالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح تميل إلى رفع ضغط الدم، وهناك صلة بين ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني. لذلك، من الأفضل تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الأملاح. مقاومة الأنسولينإن تناول الكربوهيدرات المكررة على مدى سنوات عديدة يؤدي في النهاية إلى مقاومة الأنسولين، حيث تصبح خلايا الجسم مقاومة لتأثيرات الأنسولين.

عندما تحدث مقاومة الأنسولين، تظل مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة للغاية، وتتضور الخلايا نسبياً من الجلوكوز.

مقاومة الأنسولين يمكن علاجها إذا تغيرت عادات الأكل، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فإن الخطوة التالية هي مرض السكري من النوع الثاني.





الأطعمة التي يجب تناولها لتقليل المخاطر

يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف وهذا يعني الخبز البني والأرز والمعكرونة. وكذلك الفواكه والخضروات والبقوليات والزبادي غير المحلى وحليب الألبان.

هذه الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي، وتطلق الطاقة ببطء وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.





المخاطر المرتبطة بمرض السكري

عندما يترك مرض السكري دون علاج، فإنه يمكن أن يؤدي إلى حالات صحية مثل تلف الأعصاب، واعتلال الشبكية السكري، وأمراض القلب وأمراض الكلى وغيرها. من المهم أن تقوم بفحص مستويات السكر في الدم واتخاذ الخطوات اللازمة التي تساعدك على إدارة

الحالة.