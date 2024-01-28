صحة ورشاقة

لو هتشارك فى ماراثون.. 3 نصائح للحفاظ على صحتك

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القاهرة - سامية سيد - سباق الماراثون الرياضي يعد من أنواع التي لها بعض الشروط، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يمارسون الجرى وسباقات الماراثون بشكل دوري، ووفقا لموقع healthshots سنتعرف على شروط الاستعداد لهذا السباق، ومنها:  - التدريب

يجب أن تتدرب على يد مدرب لمدة لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر، وابدأ تدريبك تدريجيًا، خاصة إذا كنت مبتدئًا، واسمح لجسمك بالتكيف مع زيادة المسافة المقطوعة، وضع جدولًا تدريبيًا ثابتًا، يتضمن مزيجًا من الجري والتدريب المتقطع وأيام الراحة.

وقم بتضمين تمارين تدريب القوة لتحسين قوة العضلات وتقليل خطر الإصابة. 

وقم بتضمين أيام الراحة في جدول التدريب الخاص بك لمنع الإرهاق وتقليل مخاطر الإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام.

- النظام الغذائي

حافظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن. 

وفكر في تناول الكربوهيدرات قبل أيام قليلة من الماراثون. 

 حافظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ قبل وأثناء وبعد التدريب، ومراقبة كمية السوائل التي تتناولها، خاصة في الطقس الحار. - انتبه لصحتك

يجب عليك أيضًا الانتباه إلى أي علامات التعب أو الألم أو الانزعاج.

وإذا كان هناك شيء لا يبدو على ما يرام، استشر طبيبك، ويعد الخضوع لفحص طبي شامل قبل البدء في برنامج تدريب الماراثون أمرًا ضروريًا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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