لو هتشارك فى ماراثون.. 3 نصائح للحفاظ على صحتك

يجب أن تتدرب على يد مدرب لمدة لا تقل عن 3 إلى 6 أشهر، وابدأ تدريبك تدريجيًا، خاصة إذا كنت مبتدئًا، واسمح لجسمك بالتكيف مع زيادة المسافة المقطوعة، وضع جدولًا تدريبيًا ثابتًا، يتضمن مزيجًا من الجري والتدريب المتقطع وأيام الراحة.

وقم بتضمين تمارين تدريب القوة لتحسين قوة العضلات وتقليل خطر الإصابة.

وفكر في تناول الكربوهيدرات قبل أيام قليلة من الماراثون.

حافظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

وقم بتضمين أيام الراحة في جدول التدريب الخاص بك لمنع الإرهاق وتقليل مخاطر الإصابات الناتجة عن الإفراط في الاستخدام.

حافظ على رطوبة الجسم بشكل كافٍ قبل وأثناء وبعد التدريب، ومراقبة كمية السوائل التي تتناولها، خاصة في الطقس الحار. - انتبه لصحتك

يجب عليك أيضًا الانتباه إلى أي علامات التعب أو الألم أو الانزعاج.

وإذا كان هناك شيء لا يبدو على ما يرام، استشر طبيبك، ويعد الخضوع لفحص طبي شامل قبل البدء في برنامج تدريب الماراثون أمرًا ضروريًا.