شكرا لقرائتكم خبر عن البيض المسلوق أم المقلى لطفلك.. اعرفي الأعلى فائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البيض أحد أهم مصادر البروتين الكامل الذي يحتاجه جسمنا بشكل كبير، فهو طعام مميز خيار صحي للغاية لا يمكن أن تمر بضعة أيام دون أن تتناول بيضه على الأقل، وذلك لغناه بالعناصر والفيتامينات وكل ما يحتاج الجسم من كم بروتين وسعرات حرارية وغيرها، فهو طعام مثالي للأصحاء والرياضيين والأطفال.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع health kart فإن البيض يحتوي على نسب عالية جدًا من فيتامين ب والفوليك أسيد ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمعادن مثل الحديد كذلك يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم بنسب عالية جدًا، كما أن سعراته الحرارية عالية ومفيدة للشعور بالشبع والطاقة، كربوهيدراته جيدة وكذلك بروتيناته المميزة له فقد يعطيك البيض حصة البروتين اليومية دون بذل أي جهد.

البيض المقلي أم البيض المسلوق سؤال يتبادر على ذهن كثير من الأمهات ولكن يجيب التقرير موضحًا أن كلاهما عناصره الغذائية وبروتيناته ومكوناته هامة ومفيدة جدا للطفل بينهما فروق طفيفه ولكن يظل البيض الوجبة الأمثل لفطور الطفل.

ولكن البيض المسلوق يحتوي على سعرات حرارية أقل من المقلي فضلاً على أنه يحتوي على نسب عالية من فيتامين ب 12 وكذلك الدهون والكربوهيدرات فيما جاء البيض المقلي في مركز يليه مباشرة، ولكنه أيضا يتفوق على المسلوق بأنه يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم بنسب أعلى كما أن مضادات الأكسدة به تكون أكثر تركيزًا فيفضل طهيه بدون مواد دهنية مشبعة

كلاهما المسلوق والمقلي من أنواع البيض يحتوي على البروتينات العالية فهو من أغنى مصادر البروتين بشكل عام في جميع الأكلات فضلاً عن أنه يحتوي على الدهون المشبعة سواء المقلي أو المسلوق كما أنه أيضًا يحتوي على الدهون المتحولة أيا كان النوع، وكلاهما أيضًا يحتوي على الكوليسترول.