شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ عيون: علامات وحالات طبية تخبرك أنك بحاجة إلى ارتداء نظارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض العلامات والأعراض التي قد تظهر على عينيك وتدل على حاجتك إلى ارتداء نظارة، وهو أمر بسيط يتم بعد الخضوع لفحص العين من قبل الطبيب.

من جانبه كشف الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، عن أن هناك بعض الحالات الطبية التي تحتاج بالطبع إلى ارتداء نظارة طبية لحاجتهم إلى الرؤية بوضوح أشهرها حالات قصر النظر وهى الحالة التى تواجه صعوبة في رؤية الأشياء عن بعد، وطول النظر وهى الحالة التي لا تستطيع فيها رؤية الأشياء القريبة منك، بالإضافة الى حالات الاستجماتيزم.

وأشار أستاذ طب العيون في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن بعض الأمراض مثل أمراض الشبكية التي تؤثر على أي جزء من شبكية العين والتي تسبب ضعف في البصر، كما أن مرضى السكر أيضًا يواجهون ضعف في مستوى الرؤية، وهناك مرضى العمى الليلى والأشخاص الذين لديهم ضعف في مركز الإبصار أيضا، كل هؤلاء المرضى يحتاجون لفحص العين وارتداء نظارة على حسب كل حالة منهم.

وأوضح أستاذ العيون أن الأشخاص المصابين بالمهق أو فاقدى صبغة الميلانين في الشعر والجلد والعينين يحتاجون إلى ارتداء نظارة طبية ذات صفات معينة، وهناك الأشخاص أيضا الذين لديهم ضمور في مركز الإبصار وفى هذه الحالات يحتاجون إلى نظارة خاصة بمعينات بصرية تساعد على الرؤية بشكل أوضح.



ونصح الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات في مستوى الرؤية من رؤية غائمة أو ضبابية أو الإحساس بحرقة وألم واحمرار في العين يجب التوجه لطبيب العيون للخضوع للكشف الطبي.