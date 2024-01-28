شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. إهمال علاج جرثومة المعدة قد يصيبك بهذا النوع من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء من إهمال علاج جرثومة المعدة والمعروفة باسم هيليكوباكتر بيلوري أو الملوية البوابية، وأنه قد يتسبب في إصابة الشخص بسرطان المعدة ، بحسب موقع "Times now".

ويبدأ سرطان المعدة في البطانة الداخلية لمعدتك، حيث تبدأ الخلايا السرطانية في التكاثر ومع ذلك، فإنها تنمو بسرعة بشكل أعمق في جدران المعدة، مما يؤدي إلى ورم عدواني وسريع النمو.

وسرطان المعدة هو خامس أكثر أنواع السرطان تشخيصًا في العالم وعادةً لا تظهر عليه أي أعراض في المراحل المبكرة، مما يجعل تشخيصه صعبًا.

وفقا للخبراء، عادة ما يحدث سرطان المعدة بسبب نوع شائع من البكتيريا يسمى هيليكوباكتر بيلوري، والذي يسبب العدوى التي تؤدي إلى القرحة، هذه القرحات تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

وقال الأطباء إن الملوية البوابية هي عدوى روتينية يصاب بها أكثر من نصف الأشخاص في مرحلة ما، عادة في مرحلة الطفولة.

من الأكثر عرضة لسرطان المعدة؟

قال الخبراء أنه على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بسرطان المعدة، إلا أن بعض العوامل تزيد من خطر إصابتك بالمرض، وتكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض إذا:

-عمرك 65 سنة أو أكثر

- الرجال أكثر عرضة من النساء

كيف تصاب بعدوى الملوية البوابية أو جرثومة المعدة؟

على الرغم من أنه ليس من المعروف بالضبط كيف تدخل الملوية البوابية إلى الجسم، وفقًا للخبراء، فمن المحتمل أن هذه البكتيريا ذات الشكل الحلزوني تصيبك عن طريق الفم ثم تحفر في المخاط الذي يبطن معدتك.

يمكن أن تنتقل البكتيريا بعدة طرق، بما في ذلك الطعام والماء الملوث إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بعدوى الملوية البوابية، فمن المرجح أن يصاب الآخرون أيضًا، كما تم العثور عليها في الحيوانات الأليفة.

وقال الأطباء أن الملوية البوابية تؤدي إلى التهاب بطانة المعدة، مما يسبب آلامًا شديدة في المعدة أو غثيانًا. إذا لم يتم علاجها، يمكن أن تسبب العدوى تقرحات مؤلمة وقروح مفتوحة في بطانة المعدة تنزف.

وفقا للدراسات، فإن المصابين بالبكتيريا الحلزونية هم أكثر عرضة بنسبة ستة إلى ثمانية أضعاف للإصابة بنوع معين من سرطان المعدة.

على الرغم من أن كلا من عدوى الملوية البوابية وسرطان المعدة لا يسببان أعراضًا خلال المراحل المبكرة، إلا أن بعض الأعراض الشائعة تشمل ما يلي:

-ألم أو حرقان في أمعائك

-ألم في المعدة يكون أسوأ إذا لم تأكل

-فقدان الشهية

-صعوبة في البلع

-التعب

-الغثيان

-فقدان الوزن

-حرقة المعدة وعسر الهضم المستمر

-البراز الأسود

-القيء الدموي

-الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

-الشعور بالشبع حتى بعد تناول وجبة صغيرة أو خفيفة

طرق معرفة ما إذا كنت مصابًا بالعدوى

وفقًا للأطباء، يجب عليك فورًا إجراء هذه الاختبارات لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بعدوى الملوية البوابية:

اختبار دم بسيط يمكن أن يظهر علامات البكتيريا

يمكن لطبيبك اختبار البراز بحثًا عن البروتينات التي تشير إلى الإصابة بالبكتيريا الحلزونية لتحديد العدوى النشطة

يمكن استخدام هذه الاختبارات للتحقق مما إذا كان لديك عدوى حالية أو ما إذا كانت العدوى قد اختفت بعد العلاج.

ما هي الأسباب الأخرى للإصابة بسرطان المعدة؟

وفقًا للخبراء، بصرف النظر عن العدوى البكتيرية، هناك بعض الطرق الأخرى التي قد تصاب بسرطان المعدة تشمل:

-إذا كان لديك تاريخ عائلي

-ارتجاع مَعدي مريئي

-التهاب المعدة

-الإصابة بفيروس إبشتاين-بار

-تاريخ من قرحة المعدة

-اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الدهنية أو المالحة أو المدخنة أو المخللة

-اتباع نظام غذائي لا يشمل الفواكه والخضروات

-التدخين أو التدخين الإلكتروني أو مضغ التبغ

-السمنة وزيادة الوزن