شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نوم القيلولة نهارًا يدعم وظائف الدماغ مع التقدم فى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة نشرت في مجلة Sleep Health عن أن نوم القيلولة خلال النهار يدعم وظائف الدماغ مع تقدمك في العمر، حيث يمدها بالطاقة اللازمة لدعم وظائف.

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة فمع التقدم ​​في العمر، يتقلص حجم ووزن أدمغتنا بنسبة 5٪ تقريبًا كل عقد بعد بلوغ الأربعين من العمر، ويحدث ذلك بشكل أسرع بعد عمر السبعين، ما يساهم في التغيرات في الوظيفة الإدراكية التي تأتي مع الشيخوخة.

لكن الدراسة الجديدة وجدت أن أخذ قيلولة سريعة يمكن أن يساعد في ذلك، وكشف الفريق أن أولئك الذين يأخذون قيلولة في كثير من الأحيان لديهم فرق في العمر يتراوح بين 2.6 إلى 6.5 سنة مقارنة بأولئك الذين يقضون اليوم دون قيلولة.

وأضافت: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن القيلولة القصيرة أثناء النهار، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون جزءًا من اللغز الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا ​​في السن" .

وقام باحثون من جامعة كوليدج لندن بتحليل نتائج الوظائف الصحية والمعرفية بين أولئك الذين لديهم استعداد وراثي للرغبة في القيلولة وأولئك الذين لا يريدون ذلك.

وأوضح الفريق أن الدراسة تمكنت من العثور على "رابط غير رسمي" لإظهار أن القيلولة أدت بشكل مباشر إلى زيادة حجم الدماغ الإجمالي.

لكن هذه الدراسة ليست الأولى التي تثبت فوائد القيلولة، ولكن ادعى الخبراء أن القيلولة تساعدك على تحسين وظائف الإدراكية وتعزز من قدرتهم على العمل بشكل أفضل في المكتب وداخل المنزل.