شكرا لقرائتكم خبر عن ما تكترش منها.. أضرار الإفراط في تناول الليمون والبرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر فصل الشتاء بكثرة الفواكة الحمضية التي تشتهر بخصائصها الغنية بفيتامين سى لتعزيز المناعة ومحاربة أمراض البرد، ولكن هل تعلم إن الإفراط في تناول الفاكهة الحمضية أو تناولها بعد الأكل مباشرة قد يكون له أضرار على صحة جهازك الهضمى.

كشفت الدكتورة شيرى أنسى نجيب استشارى التغذية العلاجية جامعة عين شمس، عن أن تناول الفاكهة بعد الأكل مباشرة من المعتقدات الخاطئة لدى الكثير، حيث يجب الانتظار من ساعة إلى ساعتين بعد تناول الطعام للحصول على حصتك من الفاكهة اليومية.

وأوضحت استشارى التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفاكهة الحمضية بشكل خاص يجب عدم تناولها بعد الوجبة مباشرة، فيمكن أن يؤثر المحتوى الحمضي في الحمضيات على صحة الجهاز الهضمي، إذا تناولتها على معدة ممتلئة تمامًا دون إعطاء استراحة بينهما، فقد يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات في عملية الهضم بسبب أن بها نسبة من السكريات التي تسبب تخمر بالمعدة مما يسبب عسر هضم، كما أن قد تزيد من حموضة المعدة إذا تم تناول كميات كبيرة منها بسبب المحتوى العالى من فيتامين سى الموجود بها.

وأشارت طبيبة التغذية، أن الفاكهة الحمضية تحتوى أيضًا على نسبة عالية من الالياف التي تسبب تقلصات المعدة عند تناول كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى أن تناول الحمضيات بعد الوجبة مباشرة يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم، وقد يواجه الشخص أعراض مثل الغازات والانتفاخ وآلام في المعدة، كما أنها قد تكون مضرة للأسنان وتسبب تآكل بطبقة المينا أيضا إذا تم تناوله بكمية كبيرة.

وعن الكمية المسموحة أضحت استشارى التغذية أن الحصة اليومية تكون من 2 ثمرة إلى 3 حصص فاكهة في اليوم، ونسبة الخضار تكون ذلك من 3 إلى 4 حصص في اليوم.