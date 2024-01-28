شكرا لقرائتكم خبر عن مش لازم تحميل.. تدليك الوجه يمنع ترهل الجلد ويحارب الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تدليك الوجه إحدى طرق التجميل الشائعة المستخدمة لتحسين جودة البشرة ، وسواء كان تدليكاً للجسم أو للوجه، فـأنه يزيد من تدفق الدم في المنطقة مما يجعلها تبدو أكثر تغذية ونضارة، لا يتعلق الأمر بإجراءات روتينية معقدة أو علاجات باهظة الثمن في بعض الأحيان، بل إن أبسط الأشياء هي التي تصنع العجائب لبشرتك.

ما تدليك الوجه؟

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يتضمن التدليك للوجه ممارسة ضغط لطيف على نقاط محددة على الوجه والكتفين والرقبة، ويمكنك استخدام الزيوت أو المستحضرات أو الكريمات أثناء العملية، يعمل ذلك على تنشيط فوري للبشرة والشعور بإحساس خالي من التوتر، ويمكن أن يؤدي دمج تدليك الوجه في روتينك إلى الحصول على بشرة أكثر نعومة وثباتًا وصحة.

الفوائد الرائعة لعلاج وجهك بالتدليك

يعمل تدليك الوجه على زيادة تدفق الأكسجين والدم إلى وجهك، والنتيجة هي إزالة السموم وتحسين تداول المواد الغذائية، حيث تظهر الدراسات زيادة تدفق الدم مع تدليك الوجه بانتظام.

يحفز تدليك الوجه إنتاج الكولاجين، بالإضافة إلى ذلك، فهو وسيلة رائعة للتخلص من التوتر لعضلات الوجه.

تميل الشيخوخة إلى جعل بشرتنا مترهلة بعض الشيء، لكن تدليك الوجه يساعد على منع ترهل الجلد، وتقليل الانتفاخ.

الكولاجين ضروري لإصلاح أنسجة الجلد والحفاظ على مرونة الجلد. خمين ما؟ تدليك الوجه هو تذكرتك لتعزيز إنتاج الكولاجين.

تساعد الحركات اللطيفة في تدليك الوجه على تحريك السائل اللمفاوي، مما يساعد وجهك على التخلص من السموم

دليل المبتدئين لتدليك الوجه

استخدمي منظفًا خفيفًا لإنعاش وجهك بداية من الأيدي والأدوات النظيفة أمر لا بد منه.

اختاري الزيت أو المصل أو الغسول المفضل لديك بناءً على احتياجات بشرتك.

حرك أصابعك في حركات دائرية من جبهتك إلى صدغك، ثم نحو خديك، كن لطيفًا للغاية حول عينيك، وقم بالضغط الخفيف عند الانتقال من ذقنك إلى عظام الخد، أنهي التمرين بالتدليك من خلف شحمة الأذن وصولاً إلى عظام الترقوة.

لا تحتاج إلى تخصيص ساعات فقط من 5 إلى 10 دقائق في الصباح أو المساء أو في الليل ستفي بالغرض

أنواع زيوت التدليك

زيت جوز الهند: مثالي للبشرة الجافة والعادية بفضل خصائصه المرطبة.

زيت شجرة الشاي: مناسب لجميع أنواع البشرة، ومفيد بشكل خاص للبشرة المعرضة لحب الشباب بسبب قوته المضادة للبكتيريا.

زيت اللوز: غني بفيتامين E، وهو الحل الأمثل لإصلاح تلف الجلد، وخاصة للبشرة الجافة.