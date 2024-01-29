شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات تحمي القلب من الإنسداد.. منها البروكلي والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الخضراوات جزءًا من نظام غذائي متوازن، كما أنها تدعم صحة القلب والأوعية الدموية ، وتحميعهم من الإنسداد أو التعرض للمضاعفات الصحية المختلفة، وأيضا تقلل فرص الإصابة بالفشل والجلطات، وذلك وفقا لموقع TIMESOFINDIA

أظهرت العديد من الدراسات قدرة الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان على المساعدة في خفض مستويات البروتينات الدهنية أو الكوليسترول السيئ، وإدراجهم كجزء من نظام غذائي متوازن للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية يعد أمر ضروري للحفاظ علي صحة القلب والأوعية الدموية.

وقدم التقرير أبرز 5 خضروات تحميك من مشاكل القلب والأوعية الدموية، ومنهم: -الخضراوات الورقية أفضل صديق لصحة قلبك، حيث تشمل الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة السلق والسبانخ واللفت، كما أنها تحتوي على مواد يمكن أن تخفض ضغط الدم وتحسن صحة القلب بشكل عام. -البروكلييحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الرائعة لصحة الإنسان، ومنها مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، وكما أنه يحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات والقلب والأوعية الدموية. -الطماطمالليكوبين، أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بفوائد القلب والأوعية الدموية، متوفر بكثرة في الطماطم، و قد تساعد في خفض ضغط الدم وفرصة الإصابة بأمراض القلب. -الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب، وهو فاكهة غنية بالمواد المغذية، ويحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم. -الفلفل يحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات سي وأ، و قد تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ودعم صحة القلب بشكل عام.