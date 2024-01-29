التخلص من دهون الظهر في 3 أيام

بيروت - نادين محمد - تتراكم الدهون عند غالبية النساء في مناطق متفرقة بالجسم ولكن أبرزها وأكثرها شيوعا في البطن والأرداف، وتظهر أيضاً في منطقة الظهر. وتعاني مجموعة من النساء من تراكم الدهون في الظهر مما يجعلها غير راضية عن نفسها فتلجأ الى الملابس الفضفاضة حتى لا تبرز دهون منطقة الظهر، وللتخلص من هذه الدهون، إليكِ في ما يلى أسباب تكدس الدهون في منطقة الظهر، ورجيم لـ حرق الدهون الزائدة و ستشعرين بالنتيجة بمجرد مرور ثلاث أيام مع الإستمرار وعدم التوقف للوصول لأفضل النتائج .

أسباب تراكم الدهون في الظهر

قلة الحركة وعدم ممارسة بعض التمارين.

اتباع نظام غذائي غني بالأملاح والدهون.

الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية.

الاضطرابات الهرمونية تعمل على تكدس الدهون في مناطق معينة.

ارتداء المرأة لحمّالة الصدر بشكل خاطئ.

زيادة الوزن بصورة غير طبيعة.

التقدم في العمر وحدوث ترهلات بالجسم.

رجيم التخلص من دهون الظهر

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الالتزام بالنظام الغذائي يجعلكِ تتخلصين من دهون الظهر سريعاً، ويساعدك على تخسيس الوزن والتمتع بجسم رشيق.

اليوم الأول:

وجبة الإفطار: يجب بدء اليوم بتناول كوبين من الماء، بجانب كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر.

يجب بدء اليوم بتناول كوبين من الماء، بجانب كوب من القهوة أو الشاي بدون سكر. وجبة الغداء: قطعة من اللحم بحجم كف اليد، ويفضل أن تكون مسلوقة أو مشوية، بجانب طبق من السلطة، بدون أي مادة دهنية أو بزيت الزيتون.

قطعة من اللحم بحجم كف اليد، ويفضل أن تكون مسلوقة أو مشوية، بجانب طبق من السلطة، بدون أي مادة دهنية أو بزيت الزيتون. وجبة العشاء: تناول طبق من السلطة فقط.

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اليوم الثاني:

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب الشاي الأخضر.

تناول كوبين من الماء بجانب الشاي الأخضر. وجبة الغداء: 2 بيضة مسلوقة بجانب طبق سلطة.

2 بيضة مسلوقة بجانب طبق سلطة. وجبة العشاء: طبق سلطة.

اليوم الثالث:

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب بيضة مسلوقة.

تناول كوبين من الماء بجانب بيضة مسلوقة. وجبة الغداء: ربع دجاجة خالية من الجلد ومشوية بجانب طبق سلطة.

ربع دجاجة خالية من الجلد ومشوية بجانب طبق سلطة. وجبة العشاء: تناول حبتين من الخيار.

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اليوم الرابع:

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء مع ثمرة فاكهة (التفاح أو الكمثرى).

تناول كوبين من الماء مع ثمرة فاكهة (التفاح أو الكمثرى). وجبة الغداء: تناول شريحة من اللحم المشوي بجانب طبق سلطة.

تناول شريحة من اللحم المشوي بجانب طبق سلطة. وجبة العشاء: زبادي بالليمون.

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اليوم الخامس:

وجبة الإفطار: تناول 2 بيضة مسلوقة مع كوب من القهوة أو الشاي.

تناول 2 بيضة مسلوقة مع كوب من القهوة أو الشاي. وجبة الغداء: تناول سمكة مشوية مع طبق السلطة أو سلطة بابا غنوج.

تناول سمكة مشوية مع طبق السلطة أو سلطة بابا غنوج. وجبة العشاء: تناول كوب حليب خالي الدسم مع ثمرة فاكهة.

اليوم السادس:

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب ثمرة فاكهة.

تناول كوبين من الماء بجانب ثمرة فاكهة. وجبة الغداء: تناول طبق من السلطة والزبادي الخالي من الدسم.

تناول طبق من السلطة والزبادي الخالي من الدسم. وجبة العشاء: تناول قطعة من مثلثات الجبن مع الخس أو البطيخ.

مصدر الصورة freepik

اليوم السابع:

وجبة الإفطار: تناول كوبين من الماء بجانب كوب القهوة أو الشاي.

تناول كوبين من الماء بجانب كوب القهوة أو الشاي. وجبة الغداء: تناول علبة تونة خالية من الزيت والماء بجانب طبق سلطة.

تناول علبة تونة خالية من الزيت والماء بجانب طبق سلطة. وجبة العشاء: تناول ثمرة فاكهة.

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