شكرا لقرائتكم خبر عن جوافة ورمان وكيوي.. فواكه شتوية تحميك من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بالتغذية الصحية خلال فصل الشتاء يعد من الأمور الصحية الجيدة التي تحمي من الإصابة بنزلات البرد والعدوي الفيروسية، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع foxnews، أبرز وأهم الفواكه الشتوية التي تقلل فرص الإصابة بالعدوى ونزلات البرد. - الجوافة تتميز الجوافة بمزايا غذائية رائعة حيث أنها غنية بفيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات أ وE والبوتاسيوم، وهذا يجعلها مهمة للصحة وتوازن الجسم، والحماية من الأمراض. - الكيوييحتوي على الكثير من الفوائد لأنها تحتوي على نسبة عالية بشكل استثنائي من فيتامين سي، ما يعزز صحة الجهاز المناعي، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل الألياف الغذائية وفيتامين K وE والبوتاسيوم، ومن المعروف أن فيتامين K يدعم تخثر الدم وصحة العظام، وفيتامين E مضاد للأكسدة. - البرتقال تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف والزيوت الأساسية، وهذا يجعله من الفوائد الصحية والمهمة خلال فصل الشتاء لتقوية الجهاز المناعي. - الرمان يعتبر مصدر جيد لفيتامين C والألياف وحمض الفوليك، كما أنها غنية بالمركبات ذات الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ولذا تناوله يعد خيارا غذائي رائع للحماية من الإصابة بالعدوي والأمراض المرتبطة بفصل الشتاء.