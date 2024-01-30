شكرا لقرائتكم خبر عن علامات توضح إصابتك بالجفاف.. ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب الماء هو أفضل وسيلة لتجنب الإصابة بالجفاف، الذي يؤثر على الصحة بشكل عام، ويقلل فرص الإصابة بالأمراض، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthshots

وأكد التقرير، أن تناول الماء يعد من أهم الحيل التي تقلل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة للجسم، فتناولها يحافظ علي درجة حرارة الجسم وتنظيمها، وأيضًا التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، بالإضافة إلي الحماية من الجفاف الذي يؤثر على صحة الجسم بأكمله.

ما كمية الماء التي يجب أن تشربها في اليوم الواحد؟ يعد تحديد كمية المياه اليومية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الصحة الجيدة، ولذا عليك تناول 8 أكواب من الماء يوميًا. الحفاظ على توازن سوائل الجسم تعد من أهم الحيل التي تحمي الجسم من المضاعفات، حيث أن الماء يشكل حوالي 60% من الجسم، وهذا يجعل له دورًا حيويًا في وظائف الجسم مثل الهضم والدورة الدموية ونقل العناصر الغذائية وتنظيم درجة الحرارة، ولذا الحماية من الجفاف يضمن توازن سوائل الجسم الأساسية.

كما يعتبر الماء بديلاً خاليًا من السعرات الحرارية للمشروبات السكرية.



شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يخلق إحساسًا بالامتلاء والشبع، مما قد يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية ويدعم إدارة الوزن.

ومن أهم فوائد الماء أيضا تنشيط العضلات، حيث يمكن أن يؤدي الجفاف إلى إرهاق العضلات وانخفاض القدرة على التحمل أثناء الأنشطة البدنية، و يساعد البقاء رطبًا في الحفاظ على طاقة العضلات وأدائها.

الجفاف يؤثر بشكل سلبي علي صحة الجلد، حيث يحتوي الجلد على كمية كبيرة من الماء، ويعمل كحاجز وقائي ضد فقدان السوائل، و يساعد الترطيب الكافي في الحفاظ على رطوبة البشرة والحفاظ على مرونتها ومظهرها الصحي.

ومما لاشك فيه أن الجفاف يؤثرسلبا علي دعم وظيفة الأمعاء، فيزيد من التعرض الإمساك ، ولكن عندما يقوم الشخص بالحصولعليكميات الماء الموصي بها يحمي الجهاز الهضمي والأمعاء من الأضرار.