شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية للمرضعات لا غنى عنها.. أبرزها الحديد وحمض الفوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الرضاعة الطبيعية من أصعب المراحل التي تمر على النساء بعد الولادة، فهي كتلة من المشاعر المتضاربة التي تضغي عليها تغذية الطفل حديثي الولادة، ولحصوله علي حليب الأم الغني بالعناصر الغذائية يجب عليها اتباع بعض الحيل الغذائية المهمة لصحتها ولتغذية طفلها.

وأوضحت الدكتورة سناء فرغلي استشاري النساء والتوليد في كلية طب أسيوط، أن التغذية السليمة والصحية خلال فترة الرضاعة الطبيعية للأم تعد من الحيل الجيدة لصحتهن وصحة أطفالهن، ولذا عليها تحديد الوجبات المتناولة والأطعمة التي تهدف في التغذية الجيدة.

وأشارت إلى أن حمض الفوليك من المكملات الغذائية المهمة للنساء فترة الرضاعة الطبيعية وليس فقط خلال الحمل، فأخذه يتسبب في نزوله للطفل في حليب الأم ما يساعده علي تقوية مناعته وحمايته من الأمراض، ويمد جسمه بفيتامين ب المهم لتكوين الدم.

وأضافت أن الحديد يعد من العناصر الغذائية الهامة للأم المرضعة وللطفل، فهو يقي من الأنيميا،ولذا يجب علي الأم تناول الأطعمة الغنية بالحديد كالعسل الأسود، والبنجر، واللحوم الحمراء.

وأكدت استشاري النساء والتوليد، علي ضرورة أخذ الكالسيوم عن طريق حبوب أو الأطعمة الغنية بهذا العنصر الغذائية المهم لصحة الام المرضعة ولطفلها، ولذا عليك تناول الحليب، والبيض، والأجبان والزبادي.

وكما أوضحت أهمية الكربوهيدرات للأم وللطفل، فتناولها يساعد في إدرار الحليب، وأيضا الأسماك مهمة، والأطعمة الغنية بفيتامين د، لأنها تحسن امتصاص الجسم لمعدن الكالسيوم.