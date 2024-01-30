شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز علامات وأعراض سرطان الدم على الجلد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الدم أحد أهم وأخطر السرطانات التي تصيب البعض صغارًا وكبارًا، لها الكثير من الأعراض المرضية ووفقًا لتقرير نشر في موقع كيورا الطبي فإن هناك بعض أنواع سرطان الدم تظهر بعض الأعراض الجلدية على بعض المصابين بها

تابع التقرير أن سرطان الدم ونخاع العظم أحد أهم السرطانات التي ترتبط غالبًا بأعراض تظهر على الجلد والبشرة ولكن لا يمكن الإعتماد على الأعراض الجلدية فقط لتشخيص وتأكيد الإصابة بسرطانات الدم، فالكثير من الأعراض الجلدية تكون ناتجة عن حالات وأمراض أخرى غير السرطان، ومن أبرز هذه العلامات الجلدية التي تظهر على مرضى سرطان الدم:

الشحوب الشديد في جلد الجسم بالكامل والذي يحدث مع سرطانات الدم وأيضا قد يحدث مع حالات الأنيميا الشديدة أو فقر الدم الحاد

الكدمة الظاهرة غير المفسرة والتي تظهر على كثير من الأشخاص المصابين بسرطان الدم نتيجة ضعف الصفائح الدموية في جسم المريض وبالتالي تظهر الكدمات بشكل سريع وظاهر ومتكرر

النمش هي بقع صغيرة تظهر على الجلد وتكون في الغالب حمراء تشبه الطفح الجلدي وتظهر بشكل واضح على من تكون بشرتهم بيضاء أو شديدة البياض وهي ناتجة عن النزيف الشديد تحت سطح الجلد

الهرش أو الرغبة في الحكة الدائمة بدون أي أسباب أو أعراض تظهر على بعض مرضى سرطان الدم أيضا دون القدرة على التوقف مهما كان العلاج

التكتلات أو الكتل التي تظهر على بعض مناطق الجلد في بعض حالات مرضى سرطان الدم تظهر بشكل بارز وتؤثر على شكل الجلد وتكون ظاهرة للغاية

متلازمة قد تصيب بعض مرضى سرطان الدم ويكون فيها ارتفاع شديد في درجة الحرارة مستمر مع بعض الأعراض الجلدية كالهرش

وأوضح التقرير أن كل هذه الأعراض الجلدية لا تكون علامة دالة وقاطعه على الإصابة بسرطان الدم لأنها تشترك مع كثير من أعراض الأمراض الجلدية العادية الأخرى