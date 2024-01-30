إياك تجاهلها ..أعراض الوسواس القهري الجسدية

بيروت - نادين محمد - يعد اضطراب الوسواس القهري (OCD) هو حالة صحية عقلية تراودك فيها أفكار متكررة غير مرغوب فيها وتتسبب في قيامك بسلوكيات متكررة ويمكن أن تتداخل السلوكيات المتكررة بشكل كبير مع التفاعلات الاجتماعية وأداء المهام اليومية..

عادةً ما يتضمن علاج الوسواس القهري العلاج النفسي والأدوية. عادة ما يكون الوسواس القهري حالة (مزمنة) مدى الحياة، ولكن الأعراض يمكن أن تأتي وتختفي مع مرور الوقت.

أسباب الإصابة بالوسواس القهري

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لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب الوسواس القهري. لكنهم يعتقدون أن عدة عوامل تساهم في تطوره، بما في ذلك:

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين لديهم قريب من الدرجة الأولى مصاب بالوسواس القهري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة. ويزداد الخطر إذا أصيب أحد أقاريك بالوسواس القهري عندما كان طفلاً أو مراهقًا.

أظهرت الدراسات وجود اختلافات في القشرة الأمامية للدماغ لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من الوسواس القهري. يرتبط الوسواس القهري أيضًا بحالات عصبية أخرى تؤثر على مناطق مماثلة من دماغك، بما في ذلك مرض باركنسون ومتلازمة توريت والصرع.

تظهر بعض الدراسات وجود علاقة بين صدمات الطفولة، مثل سوء المعاملة أو الإهمال، وتطور الوسواس القهري.

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أعراض الوسواس القهري الجسدية

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تعد من الأعراض الرئيسية للوسواس القهري هي الهواجس والأفعال القهرية التي تتداخل مع الأنشطة العادية، و قد تأتي أعراض الوسواس القهري وتختفي بمرور الوقت أو تتفاقم بمرور الوقت.

في حالة الوسواس القهري، تكون الهواجس عبارة عن أفكار أو صور ذهنية غير مرغوب فيها تسبب قلقًا شديدًا. لا يستطيع الأشخاص المصابون بالوسواس القهري التحكم في هذه الأفكار. يدرك معظم المصابين بالوسواس القهري أن هذه الأفكار غير منطقية أو غير عقلانية وقد تسبب الأعراض الجسدية التالية:

الخوف من ملامسة المواد الملوثة، مثل الجراثيم أو الأوساخ على سبيل المثال الخوف من مصافحة الآخرين أو لمس الأجسام التي لمسها أشخاص آخرون.

غسل اليدين، أو الاستحمام، أو تنظيف الأسنان مراراً وتكراراً.

تنظيف الأدوات المنزلية بصفة متكررة.

ترتيب الأشياء وتنظيمها بطريقة معينة بنظام ودقة.

تكرار التأكد من غلق الأبواب، والأجهزة، وتفقد الأقفال أو المفاتيح.

العد بنمط معين أو تكرار عبارات معينة.

خفقان القلب

التعرق

ضيق في التنفس

الارتجاف

الصداع

دوخة

اضطراب بالمعدة

كثرة التبول

إذا ظهرت عليك أي من أعراض الوسواس القهري المذكورة السابقة، فمن المهم زيارة أخصائي الصحة العقلية الذي يمكنه تقديم العلاج الفعال، لتكونين قادرة على التحكم في الأعراض.

علاج الوسواس القهري

يتم علاج الوسواس القهري عن طريق مجموعة متنوعة من تقنيات العلاج التي تهدف إلى مساعدتك على تحديد وتغيير المشاعر والأفكار والسلوكيات غير الصحية.

هناك عدة أنواع من العلاج النفسي. تشمل الأشكال الأكثر شيوعًا وفعالية لعلاج الوسواس القهري ما يلي:

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خلال العلاج السلوكي المعرفي، سيساعدك المعالج على فحص وفهم أفكارك وعواطفك. على مدار عدة جلسات، يمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي في تغيير الأفكار الضارة وإيقاف العادات السلبية، وربما استبدالها بطرق صحية للتعامل معها.

تعلم قبول الأفكار الوسواسية باعتبارها مجرد أفكار، مما يسلبها القوة وتعلم كيفية عيش حياة طبيعية على الرغم من أعراض الوسواس القهري التي تعاني منها.

يمكن استخدام العديد من الأدوية المختلفة للمساعدة في تخفيف أعراض الوسواس القهري مثل مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق.

تظهر الأبحاث أن تقنيات الرعاية الذاتية والاسترخاء قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق مثل الوسواس القهري على تجربة أعراض أقل وتشمل أمثلة تقنيات التحكم في التوتر التمارين المنتظمة واليوجا والتأمل والتنفس العميق. ويوصى أيضًا بالحصول على قسط وافر من النوم، والتركيز على التغذية الصحية، والحد من استهلاك الكافيين.

لا يمكنك منع الوسواس القهري. لكن التشخيص والعلاج المبكر يمكن أن يساعد في تقليل أعراضه وتأثيراته على حياتك.

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المصدر: موقع مايوكلينك